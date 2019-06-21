Ангарцы выиграли в улан-удэнском мотокроссе

Общество, Фото: пресс-служба регионального отделения ДОСААФ в Бурятии

Также среди победителей спортсмены Кяхты и Улан-Удэ



На прошлой неделе в Улан-Удэ прошёл третий этап Чемпионата Республики Бурятия по мотокроссу. В соревнованиях также приняли участие гости из города Ангарск. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РБ.



В этом году мототрасса была увеличена. Теперь крутые виражи, подъёмы и трамплины растянулись на 2 километра.



Соревнования прошли в 4 классах. Накал страстей и адреналин создавали особую атмосферу не только для участников, но и для болельщиков. В итоге первое место в классе «85» занял Андрей Вершинин из Кяхты. Среди ветеранов победу праздновал улан-удэнец Вячеслав Кочетов. Спортсмены из Ангарска Руслан Литвинов и Аркадий Тюменцев заняли первые места в классах «Open-1» и «Open-2».

