Также среди победителей спортсмены Кяхты и Улан-Удэ
На прошлой неделе в Улан-Удэ прошёл третий этап Чемпионата Республики Бурятия по мотокроссу. В соревнованиях также приняли участие гости из города Ангарск. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РБ.
В этом году мототрасса была увеличена. Теперь крутые виражи, подъёмы и трамплины растянулись на 2 километра.
Соревнования прошли в 4 классах. Накал страстей и адреналин создавали особую атмосферу не только для участников, но и для болельщиков. В итоге первое место в классе «85» занял Андрей Вершинин из Кяхты. Среди ветеранов победу праздновал улан-удэнец Вячеслав Кочетов. Спортсмены из Ангарска Руслан Литвинов и Аркадий Тюменцев заняли первые места в классах «Open-1» и «Open-2».
Ангарцы выиграли в улан-удэнском мотокроссе
Общество, Фото:
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