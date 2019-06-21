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В Улан-Удэ сразились молодые интеллектуалы

В Улан-Удэ сразились молодые интеллектуалы
Общество,  Фото:pixabay.com
Они отгадывали киноребусы, отвечали на вопросы в «Что? Где? Когда?» и в «Своей игре»

19 июня в столице Бурятии прошла интеллектуальная игра «Конфликт полушарий». Отгадать киноребусы, узнать фильм по мелодии, ответить на вопросы «Что? Где? Когда?» и показать гибкость ума и логику в «Своей игре» – именно это требовалось от принявших участие команд студентов и работающей молодёжи Улан-Удэ.

На протяжении всей игры ребята бурно обсуждали и искали правильные ответы на поставленные вопросы.

- Для меня и моих друзей интеллектуальные игры стали хобби. В этой игре мне интересно поучаствовать именно с молодёжью, потому что интересно от них узнавать о новых молодёжных трендах. Чтобы играть в такие игры, нужно всегда развиваться, то есть постоянно нужно совершенствоваться, – поделился участник игры Арсалан Аюшеев.

В итоге напряжённой борьбы первое место заняла команда «Грефневая кафка». Вторыми стала «Каисса». Замыкают тройку лидеров участники команды «Джеронима».

Все команды получили сертификаты и море положительных эмоций. Победителями достались призы от организаторов мероприятия Молодёжного центра Республики Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодёжной политики.
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