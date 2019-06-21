В Бурятии в детсаду не трудоустроили инвалида

Квотное вакантное место было
Как выяснила прокурорская проверка, в детском саду №8 «Огонек» в Гусиноозёрске нарушали закон о квотировании рабочих мест для инвалидов.
- С января 2019 года квота для приёма на работу в учреждение инвалидов составляет одно рабочее место. На момент проверки такое рабочее место отсутствовало, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Заведующей детским садом внесено представление, которое удовлетворено. В ГКУ «Центр занятости населения Гусиноозерска» направлена информация о выделенном в счёт исполнения квоты вакантном рабочем месте помощника воспитателя.
В настоящее время решается вопрос о трудоустройстве женщины, имеющей третью группу инвалидности.
Квотное вакантное место было
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