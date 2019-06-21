21 Июня

20 Июня

Популярное

В Бурятии пройдут Всероссийские соревнования памяти боксёров-олимпийцев

В Бурятии пройдут Всероссийские соревнования памяти боксёров-олимпийцев
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Более 130 боксёров сразятся за звание лучших в конце июня

С 26 по 29 июня в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоятся Всероссийские соревнования по боксу класса «А» «Байкал-2019» памяти чемпиона Олимпийских игр Владимира Сафронова и серебряного призёра Олимпийских игр Виликтона Баранникова.

Более 100 мужчин в 10 весовых категориях и 30 женщин в 5 весовых категориях сразятся за звание лучших. С 1972 года турнир «Байкал» неизменно дарит зрителям яркие и красивые бои, атмосферу настоящего праздника спорта и ощущение гордости за своих спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.
спорт бокс соревнования Улан-Удэ ФСК Бурятия Байкал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец научат правильному ёхору
Улан-удэнец научат правильному ёхору
Общество, 21.06.2019
Театр танца «Байкал» проведёт мастер-класс в парке
В Улан-Удэ рассказали, что будет в патриотическом парке
В Улан-Удэ рассказали, что будет в патриотическом парке
Общество, 21.06.2019
Площадь парка «Патриот», которому нашли новое место, будет 1,2 га
В детском лагере в Улан-Удэ провели «Квест безопасности»
В детском лагере в Улан-Удэ провели «Квест безопасности»
Общество, 21.06.2019
Ребятам вручили световозвращающие элементы
В Бурятии открывается сезон на Щучьем озере
В Бурятии открывается сезон на Щучьем озере
Общество, 21.06.2019
Праздничное открытие сезона на «Щучке» пройдёт в эти выходные
В Бурятии за шесть лет число многодетных семей выросло с 10 до 23 тысяч
В Бурятии за шесть лет число многодетных семей выросло с 10 до 23 тысяч
Общество, 21.06.2019
На прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 20 июня был поднят вопрос о поддержке рождаемости, федеральных и региональных программах помощи семьям, а также экономических мерах поддержки многодетных семей.
В Росгвардии по Бурятии подвели итоги полугодия
В Росгвардии по Бурятии подвели итоги полугодия
Общество, 21.06.2019
Сегодня в управлении Росгвардии по Бурятии подвели итоги служебно-боевой деятельности за первое полугодие 2019 года и провели учебно-методические сборы
Иркутский футболист покидает турецкий клуб «Истанбул Башакшехир»
Иркутский футболист покидает турецкий клуб «Истанбул Башакшехир»
Общество, 21.06.2019
Турецкий клуб «Истанбул Башакшехир» объявил об уходе из клуба российского защитника, уроженца Иркутской области  Фёдора Кудряшова
В Бурятии детей возят в лесхозы
В Бурятии детей возят в лесхозы
Общество, 21.06.2019
Лесники приезжают к детям в лагерь с лесопожарным оборудованием и проводят экскурсии по лесхозам
Жители Бурятии смогут проходить диспансеризацию по субботам
Жители Бурятии смогут проходить диспансеризацию по субботам
Общество, 21.06.2019
Это стало возможным благодаря новому порядку прохождения диспансеризации
Мэрия Улан-Удэ разъяснила про «неправильный» столб на дороге
Мэрия Улан-Удэ разъяснила про «неправильный» столб на дороге
Общество, 21.06.2019
В администрации города ответили на критику из соцсетей
«Красивое и захватывающее шоу»: В Улан-Удэ представили «Сказку странствий»
«Красивое и захватывающее шоу»: В Улан-Удэ представили «Сказку странствий»
Общество, 21.06.2019
Показ самого дорогого спектакля Русского драмтеатра пройдёт 21 и 22 июня
На байкальских нерп установят радиомаяки
На байкальских нерп установят радиомаяки
Общество, 21.06.2019
Учёные хотят отследить пути миграции
Полицейские Бурятии будут следить за выпускниками
Полицейские Бурятии будут следить за выпускниками
Общество, 21.06.2019
Выпускные вечера проводятся с 20 июня по 5 июля

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^