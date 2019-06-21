В Бурятии пройдут Всероссийские соревнования памяти боксёров-олимпийцев

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Более 130 боксёров сразятся за звание лучших в конце июня



С 26 по 29 июня в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоятся Всероссийские соревнования по боксу класса «А» «Байкал-2019» памяти чемпиона Олимпийских игр Владимира Сафронова и серебряного призёра Олимпийских игр Виликтона Баранникова.



Более 100 мужчин в 10 весовых категориях и 30 женщин в 5 весовых категориях сразятся за звание лучших. С 1972 года турнир «Байкал» неизменно дарит зрителям яркие и красивые бои, атмосферу настоящего праздника спорта и ощущение гордости за своих спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.

