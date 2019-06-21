Она выбросила непотушенный окурок
Жительница Заиграевского района Бурятии обвиняется по ч. 1 ст. 261 УК РФ «Повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём».
В мае 2019 года женщина, находясь в лесу в 100 метрах от посёлка Заиграево, бросила непотушенный окурок от сигареты на лесную подстилку. Из-за этого загорелась сухая трава. Огонь повредил сосны.
Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемой грозит наказание до трёх лет лишения свободы.
Прокуратурой района к женщине предъявлен иск о возмещении вреда окружающей среде на сумму 19 319 рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Жительница Бурятии спалила лес на 19 тысяч рублей
Общество, Фото:
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