Жительница Бурятии спалила лес на 19 тысяч рублей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Она выбросила непотушенный окурок



Жительница Заиграевского района Бурятии обвиняется по ч. 1 ст. 261 УК РФ «Повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём».



В мае 2019 года женщина, находясь в лесу в 100 метрах от посёлка Заиграево, бросила непотушенный окурок от сигареты на лесную подстилку. Из-за этого загорелась сухая трава. Огонь повредил сосны.



Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемой грозит наказание до трёх лет лишения свободы.



Прокуратурой района к женщине предъявлен иск о возмещении вреда окружающей среде на сумму 19 319 рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.