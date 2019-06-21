Злоумышленники состоят на учёте в ПДН
Утром 19 июня в полицию обратилась 56-летняя жительница Гусиноозерска и заявила об угоне автомобиля. Женщина рассказала, что приехала проверить имущество в выставленном на продажу доме. Однако ночью проснулась от шороха: через незапертую дверь в жилище проник неизвестный.
- Злоумышленник преградил ей путь. Его сообщник тем временем обыскал квартиру. Не найдя ничего ценного, «непрошенные гости» покинули жилище. И, как выяснилось позднее, угнали из гаража автомашину, в которой находилась сумка потерпевшей с документами и лекарствами, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Приехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила во дворе и на улице следы обуви, ведущие к дому ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 18-летнего сельчанина. Самого молодого человека дома не оказалось.
Но вскоре полицейские установили местонахождение угнанной машины, она находилась в селе Новодесятниково Кяхтинского района. Там и были задержаны подозреваемые – трое молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет. Кроме того, из салона автомобиля правоохранители изъяли пакет с марихуаной.
Злоумышленники состоят на учёте в ПДН, так как ранее привлекались к уголовной ответственности. Молодые люди учатся в школе.
Автомобиль в исправном состоянии возвращён владелице.
Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Собранные материалы будут переданы в СУ СКР по Бурятии для принятия правового решения.
В Бурятии школьники угнали автомобиль
Общество, Фото:
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