В Бурятии школьники угнали автомобиль

Общество, Фото: Пресс-служба МВД по Бурятии

Злоумышленники состоят на учёте в ПДН



Утром 19 июня в полицию обратилась 56-летняя жительница Гусиноозерска и заявила об угоне автомобиля. Женщина рассказала, что приехала проверить имущество в выставленном на продажу доме. Однако ночью проснулась от шороха: через незапертую дверь в жилище проник неизвестный.



- Злоумышленник преградил ей путь. Его сообщник тем временем обыскал квартиру. Не найдя ничего ценного, «непрошенные гости» покинули жилище. И, как выяснилось позднее, угнали из гаража автомашину, в которой находилась сумка потерпевшей с документами и лекарствами, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Приехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила во дворе и на улице следы обуви, ведущие к дому ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 18-летнего сельчанина. Самого молодого человека дома не оказалось.



Но вскоре полицейские установили местонахождение угнанной машины, она находилась в селе Новодесятниково Кяхтинского района. Там и были задержаны подозреваемые – трое молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет. Кроме того, из салона автомобиля правоохранители изъяли пакет с марихуаной.



Злоумышленники состоят на учёте в ПДН, так как ранее привлекались к уголовной ответственности. Молодые люди учатся в школе.



Автомобиль в исправном состоянии возвращён владелице.



Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Собранные материалы будут переданы в СУ СКР по Бурятии для принятия правового решения.