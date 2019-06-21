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В Улан-Удэ до +36

В Улан-Удэ до +36
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 июня по республике местами кратковременные дожди, грозы, днём по юго-западу местами ливни

Ветер западный 5-10, при грозах порывы до 14-19 м/с. Температура днём 31-36, местами 21-26 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный до 13 м/с. Температура днём 34-36 тепла.
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