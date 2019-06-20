Мероприятие завершилось чаепитием
Исправительная колония №7 для женщин в Улан-Удэ провела День открытых дверей для родственников осуждённых, отбывающих наказание в реабилитационном центре «Аврора».
Для гостей учреждения провели экскурсию. Они посетили швейный цех, где ознакомились с работой швей и образцами выпускаемой продукции, побывали в самом реабилитационном центре и посмотрели поставленный осуждёнными спектакль в клубе учреждения.
Завершился День открытых дверей чаепитием, где родные поделились новостями и обсуждали планы на будущее. Также для родственников прошёл приём по личным вопросам администрацией учреждения, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Улан-удэнская колония провела День открытых дверей
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