Улан-удэнская колония провела День открытых дверей

Мероприятие завершилось чаепитием



Исправительная колония №7 для женщин в Улан-Удэ провела День открытых дверей для родственников осуждённых, отбывающих наказание в реабилитационном центре «Аврора».



Для гостей учреждения провели экскурсию. Они посетили швейный цех, где ознакомились с работой швей и образцами выпускаемой продукции, побывали в самом реабилитационном центре и посмотрели поставленный осуждёнными спектакль в клубе учреждения.



Завершился День открытых дверей чаепитием, где родные поделились новостями и обсуждали планы на будущее. Также для родственников прошёл приём по личным вопросам администрацией учреждения, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

