В Бурятии лесники научили детей окапывать костры

Борцы с лесными пожарами провели для школьников увлекательную экскурсию
В Муйском районе Бурятии сотрудники лесхоза, лесничества и десантники-парашютисты побывали в гостях у ребят на детской летней площадке посёлка Таксимо.
Лесники и десантники привезли с собой инструменты для тушения лесных пожаров. Специалисты Муйского лесничества и лесхоза рассказали детям о проблеме пожаров и правилах поведения в лесу. Десантники, в свою очередь, рассказали о профессии и интересных случаях на работе.
- После небольшой теоретической беседы, ребята смогли почувствовать себя настоящими лесниками. Они научились правильно окапывать и тушить костёр, пользоваться лесным огнетушителем. Но больший восторг у ребят вызвала лесопожарная техника, за рулём которой они почувствовали себя настоящими героями. Не отказались от такой возможности девочки, - сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.
В завершение мероприятия лесники подарили детям раскраску «Лесная сказка».
- Как знать, возможно, в будущем получив образование, они вернутся сюда дипломированными специалистами, чтобы реализовать свои знания и силы в лесной отрасли, - отметила мастер леса Муйского лесхоза Светлана Бондаренко.
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