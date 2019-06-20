Возле новостройки появится территория общего пользования
Власти Улан-Удэ обещают, что на улице Кабанская не будет точечной застройки. Прорабатывается вопрос по определению земельного участка как территории общего пользования, которая будет благоустроена и озеленена, заявили в администрации города.
На основании протокола о результатах аукциона от 15 ноября 2011 года, земельный участок, площадью 7711 кв. метров по улице Лощенкова предоставлен в собственность ООО «Интекпром» для строительства многоквартирного жилого дома. 17 ноября 2011 года заключён договор купли-продажи № 972.
На сегодня земельный участок разделён на два участка. На одном из них, площадью 6510 кв. м., построен многоквартирный дом. На втором, площадью 201 кв. м., располагалась детская площадка, вблизи дома №2 «А» по улице Кабанской.
Детскую площадку демонтировали и перенесли к дому № 4 по этой же улице. В апреле этого года на этой детской площадке установлены дополнительные малые архитектурные формы и ограждение на общую сумму 300 тысяч рублей.
Кроме того, в этом месяце построили детские площадки вблизи ул. Лощенкова 19а/1, 19а/2 на 250 тысяч рублей. Обе площадки укомплектованы в полном объёме и находятся в шаговой доступности для жителей домов № 2, 2 «А» по ул. Кабанской.
- Площадь свободного земельного участка не соответствует предельным минимальным размерам и находится в зоне однопроцентного паводка, поэтому капитальное строительство на нём невозможно. Кроме того, по земельному участку проходят сети водоотведения, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Для исключения строительства на рассматриваемом участке прорабатывается вопрос по определению этого участка как территории общего пользования, а также по вопрос по благоустройству и озеленению.
На Бурводе в Улан-Удэ отказались от точечной застройки
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Борцы с лесными пожарами провели для школьников увлекательную экскурсию
Возле новостройки появится территория общего пользования
Депутат Народного Хурала пожаловалась открывшуюся в сентябре школу
Велосипедисты проедут по центральным улицам города
Выпускница из Бичуры, набравшая 100 баллов на ЕГЭ, поделилась своим секретом
В новом здании будет обучаться 500 учеников
Выступили участники в трёх возрастных категориях
Владельца груза оштрафовали
С завтрашнего дня ожидается непогода
Мария Шантанова была «ангелом» в клипе «Танцы на работе»
Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов
В Улан-Удэ временно изменится схема движения 12-ти маршрутов
Аяс Допай станцевал под песню «Ангелы в танце». ВИДЕО
Нарушения выявила специализированная прокуратура
Также в Бурятию на соревнование приедут другие звёзды ралли