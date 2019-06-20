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На Бурводе в Улан-Удэ отказались от точечной застройки

На Бурводе в Улан-Удэ отказались от точечной застройки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Возле новостройки появится территория общего пользования

Власти Улан-Удэ обещают, что на улице Кабанская не будет точечной застройки. Прорабатывается вопрос по определению земельного участка как территории общего пользования, которая будет благоустроена и озеленена, заявили в администрации города.

На основании протокола о результатах аукциона от 15 ноября 2011 года, земельный участок, площадью 7711 кв. метров по улице Лощенкова предоставлен в собственность ООО «Интекпром» для строительства многоквартирного жилого дома. 17 ноября 2011 года заключён договор купли-продажи № 972.

На сегодня земельный участок разделён на два участка. На одном из них, площадью 6510 кв. м., построен многоквартирный дом. На втором, площадью 201 кв. м., располагалась детская площадка, вблизи дома №2 «А» по улице Кабанской.

Детскую площадку демонтировали и перенесли к дому № 4 по этой же улице. В апреле этого года на этой детской площадке установлены дополнительные малые архитектурные формы и ограждение на общую сумму 300 тысяч рублей.

Кроме того, в этом месяце построили детские площадки вблизи ул. Лощенкова 19а/1, 19а/2 на 250 тысяч рублей. Обе площадки укомплектованы в полном объёме и находятся в шаговой доступности для жителей домов № 2, 2 «А» по ул. Кабанской.

- Площадь свободного земельного участка не соответствует предельным минимальным размерам и находится в зоне однопроцентного паводка, поэтому капитальное строительство на нём невозможно. Кроме того, по земельному участку проходят сети водоотведения, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Для исключения строительства на рассматриваемом участке прорабатывается вопрос по определению этого участка как территории общего пользования, а также по вопрос по благоустройству и озеленению.
точечная застройка
 
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