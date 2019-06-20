Отпраздновать в Кырен приедут гости из Оки и Монголии
С 21 по 23 июня на Центральном стадионе села Кырен Тункинского района Бурятии состоится встреча участников международного праздника «Древо согласия» – «Эб модоной наадан». В нём участвуют представители трёх приграничных районов – Тункинского, Окинского и Хубсугульского аймака Монголии.
В эти же дни на этом же стадионе пройдёт районный культурно-спортивный праздник «Сурхарбан», в котором примут участие прибывшие делегации. Игры начнутся уже завтра в 11 часов утра. Состоятся соревнования по волейболу, футболу и лёгкой атлетике. Эти состязания продолжатся и на следующий день, в субботу. Также 22 июня пройдут турниры по стрельбе из лука «сурхарбан» и разбиванию хребтовой кости «hэер шаалган», предварительные схватки по бурятской борьбе «бухэ барилдаан» и скачки.
23 июня состоятся торжественное открытие игр; игры в «шагай наадан» и шахматы «шатар»; соревнования по гиревому спорту и перетягиванию каната; финалы по лёгкой атлетике, волейболу, футболу, борьбе и стрельбе из лука; а также церемония закрытия.
В Тунке международный праздник «Древо согласия» совместят с Сурхарбаном
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