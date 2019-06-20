В Забайкалье стартует фотоконкурс «Я выбираю спорт»

Приём работ по 2 августа этого года



С 20 июня по 10 августа в рамках Всероссийского праздника «День физкультурника» Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края проводит фотоконкурс «Я выбираю спорт».



В фотоконкурсе могут принять участие все желающие, любого возраста, разместив фотографии в социальных сетях «Instagram» или «ВКонтакте» с обязательным указанием хэштегов выбранной номинации, а также #минспортЗК и названия конкурса – #явыбираюспортЗК.



Конкурс проводится в 3 этапа:

I этап – с 20.06.2019 по 01.08.2019 – приём фоторабот.

II этап – с 02.08.2019 по 09.08.2019 – работа жюри по оценке присланных фотографий.

III этап – 10.08.2019 – награждение победителей фотоконкурса.



Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:

«Я выбираю спорт» (все участники);

«Спортивная семья» (среди семей);

«Спортивная команда» (среди спортивных команд);

«Спортивный волонтёр» (среди волонтёров);

«Будущий чемпион» (среди детей до 15 лет);

«Спортивный наставник» (среди тренеров, преподавателей и учителей физической культуры).



Список победителей будет опубликован 10 августа на официальном сайте Министерства. По результатам проведения фотоконкурса жюри выявляет победителей, которым будут вручены дипломы и ценные призы в торжественной обстановке.



Конкурс проходит с целью формирования системы ценностей у детей и молодёжи, ориентированной на ведение здорового образа жизни, повышения мотивации у молодёжи к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек, выявления и поощрения творческих и инициативных молодых людей, пропагандирующих здоровый образ жизни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

