Приём работ по 2 августа этого года
С 20 июня по 10 августа в рамках Всероссийского праздника «День физкультурника» Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края проводит фотоконкурс «Я выбираю спорт».
В фотоконкурсе могут принять участие все желающие, любого возраста, разместив фотографии в социальных сетях «Instagram» или «ВКонтакте» с обязательным указанием хэштегов выбранной номинации, а также #минспортЗК и названия конкурса – #явыбираюспортЗК.
Конкурс проводится в 3 этапа:
I этап – с 20.06.2019 по 01.08.2019 – приём фоторабот.
II этап – с 02.08.2019 по 09.08.2019 – работа жюри по оценке присланных фотографий.
III этап – 10.08.2019 – награждение победителей фотоконкурса.
Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
«Я выбираю спорт» (все участники);
«Спортивная семья» (среди семей);
«Спортивная команда» (среди спортивных команд);
«Спортивный волонтёр» (среди волонтёров);
«Будущий чемпион» (среди детей до 15 лет);
«Спортивный наставник» (среди тренеров, преподавателей и учителей физической культуры).
Список победителей будет опубликован 10 августа на официальном сайте Министерства. По результатам проведения фотоконкурса жюри выявляет победителей, которым будут вручены дипломы и ценные призы в торжественной обстановке.
Конкурс проходит с целью формирования системы ценностей у детей и молодёжи, ориентированной на ведение здорового образа жизни, повышения мотивации у молодёжи к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек, выявления и поощрения творческих и инициативных молодых людей, пропагандирующих здоровый образ жизни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Забайкалье стартует фотоконкурс «Я выбираю спорт»
Общество, Фото:
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