В Забайкалье пройдут мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби
22 июня в столице Забайкалья состоятся мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби. Именно в этот день в 1941 началась Великая Отечественная война.
В 10:00 на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев состоится митинг, который будет посвящён этой памятной дате.
В 12:00 на центральном городском кладбище Читы пройдёт военно-патриотическая акция «Горсть памяти». В ходе мероприятия в торжественной обстановке с мест воинских захоронений участники возьмут горсть земли и пересыплют в «солдатские кисеты». С соблюдением всех воинских почестей эти кисеты поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооружённых сил РФ. Возле каждой гильзы будет размещена полная информация о захоронённых.
В мероприятиях планирует принять участие руководитель Забайкальского края Александр Осипов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.
В Чите возьмут «Горсть памяти» для Главного храма ВС РФ
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