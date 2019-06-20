17 выпускников в Бурятии стали стобалльниками по русскому языку

- Я искренне благодарна учителю русского языка Ивановой Светлане Григорьевне за знания и поддержку во время подготовки. Также я бы хотела дать некоторые советы будущим выпускникам: решайте каждый день (буквально 10 заданий тестовой части), пишите сочинение хотя бы раз в две недели, занимайтесь. Секрет успеха - знание всех нужных правил и практика! Занимаясь весь год, вы покорите все вершины! – советует выпускница.





Экзамен по русскому языку состоял из 27 заданий. На их выполнение отводилось 3,5 часа. Для того, чтобы получить аттестат, достаточно набрать минимум – 24 балла. Также результат ЕГЭ по русскому языку необходим для поступления в ВУЗ на любую специальность.

