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17 выпускников в Бурятии стали стобалльниками по русскому языку

17 выпускников в Бурятии стали стобалльниками по русскому языку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Выпускница из Бичуры, набравшая 100 баллов на ЕГЭ, поделилась своим секретом

17 выпускников школ Бурятии набрали по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Всего единый государственный экзамен сдавали более 5,5 тысяч выпускников, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.

Максимальный балл получили представители Курумканской средней школы № 1, Кяхтинской средней школы № 2, Ангоянской средней школы Северо-Байкальского района, Бичурской средней школы № 1, Тарбагатайской средней школы, школы-интерната № 22, Российской гимназии №59, гимназии № 33, Бурятской гимназии № 29, а также школ № 8, 26,49, 47, 56 и 57 Улан-Удэ.

Софья Петрова, выпускница Бичурской школы №1, рассказала, что готовилась к экзамену в течение года со своим учителем, а также проходила обучение в онлайн-школе. По остальным предметам она также получила высокие баллы и в настоящий момент готовится к поступлению на юридический факультет.

- Я искренне благодарна учителю русского языка Ивановой Светлане Григорьевне за знания и поддержку во время подготовки. Также я бы хотела дать некоторые советы будущим выпускникам: решайте каждый день (буквально 10 заданий тестовой части), пишите сочинение хотя бы раз в две недели, занимайтесь. Секрет успеха - знание всех нужных правил и практика! Занимаясь весь год, вы покорите все вершины! – советует выпускница.

Экзамен по русскому языку состоял из 27 заданий. На их выполнение отводилось 3,5 часа. Для того, чтобы получить аттестат, достаточно набрать минимум – 24 балла. Также результат ЕГЭ по русскому языку необходим для поступления в ВУЗ на любую специальность.

По предварительным данным , в Бурятии уже 23 выпускника получили 100 баллов: 6 стобалльников по литературе и 17 – по русскому языку.

Как сообщал «Байкал-Daily», одному из стобалльников по литературе наивысший результат приснился сразу после экзамена.
ЕГЭ
 
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