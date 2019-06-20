17 выпускников в Бурятии стали стобалльниками по русскому языку

17 выпускников школ Бурятии набрали по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Всего единый государственный экзамен сдавали более 5,5 тысяч выпускников, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.
Максимальный балл получили представители Курумканской средней школы № 1, Кяхтинской средней школы № 2, Ангоянской средней школы Северо-Байкальского района, Бичурской средней школы № 1, Тарбагатайской средней школы, школы-интерната № 22, Российской гимназии №59, гимназии № 33, Бурятской гимназии № 29, а также школ № 8, 26,49, 47, 56 и 57 Улан-Удэ.
Софья Петрова, выпускница Бичурской школы №1, рассказала, что готовилась к экзамену в течение года со своим учителем, а также проходила обучение в онлайн-школе. По остальным предметам она также получила высокие баллы и в настоящий момент готовится к поступлению на юридический факультет.
- Я искренне благодарна учителю русского языка Ивановой Светлане Григорьевне за знания и поддержку во время подготовки. Также я бы хотела дать некоторые советы будущим выпускникам: решайте каждый день (буквально 10 заданий тестовой части), пишите сочинение хотя бы раз в две недели, занимайтесь. Секрет успеха - знание всех нужных правил и практика! Занимаясь весь год, вы покорите все вершины! – советует выпускница.
Экзамен по русскому языку состоял из 27 заданий. На их выполнение отводилось 3,5 часа. Для того, чтобы получить аттестат, достаточно набрать минимум – 24 балла. Также результат ЕГЭ по русскому языку необходим для поступления в ВУЗ на любую специальность.
По предварительным данным , в Бурятии уже 23 выпускника получили 100 баллов: 6 стобалльников по литературе и 17 – по русскому языку.
Как сообщал «Байкал-Daily», одному из стобалльников по литературе наивысший результат приснился сразу после экзамена.