20 Июня

19 Июня

Популярное

На иркутском «Арбате» внедрят современные технологии

На иркутском «Арбате» внедрят современные технологии
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
На улице Урицкого поставят «умное освещение» и автоматизированные болларды

В Иркутске при благоустройстве улицы Урицкого – одного из самых масштабных городских проектов с общей площадью реконструкции порядка 10 тыс. кв. метров – будут внедрены современные технологии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на мэра столицы Приангарья Дмитрия Бердникова.

– Улица Урицкого – одна из старейших в городе, это своеобразный иркутский Арбат. И, несомненно, одно из «якорных» городских пространств. На протяжении всей улицы будут обустроены места для отдыха с зелёными зонами, высадим деревья и кустарники. Также планируем сделать событийные площадки, на которых круглогодично будут проводиться городские мероприятия, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – На этой территории внедрим и современные технологии – систему «умного освещения», которая позволит экономить электроэнергию до 30% в ночное время. Впервые в Иркутске установим автоматизированные болларды, которые будут ограничивать въезд автотранспорта. Ими можно будет управлять с помощью телефона и специализированного пульта.

По словам начальника департамента городской среды Марины Шевелы, на объекте уже произведён демонтаж старого асфальта. Сегодня идут подготовительные работы для нового железобетонного покрытия под последующее мощение пешеходной зоны гранитом. Работы ведутся комплексно и синхронизированы с ресурсоснабжающими организациями. В настоящее время производится замена тепловой сети на протяжении всей улицы. На участке от улицы Дзержинского до здания «Дома Быта» работы были выполнены. Теперь до конца июня будет закончен участок до улицы Карла Маркса. Также ведётся устройство ливневой канализации с учётом отвода воды от зданий. Работы по благоустройству Урицкого планируется завершить в сентябре. На улице будут установлены 37 скамеек, 15 урн, 50 опор освещения.

Кроме того, в Иркутске ведётся ремонт дворовых территорий. Глава областного центра на выездном совещании оценил ход работ на улицах Петрова, 56а – 60 и Советской, 121а – 123. Во дворе по улице Петрова уже проведено устройство дорожного покрытия проезжей части с установкой бортового камня, идут работы по подготовке основания спортивной площадки. Благоустройство территории планируется завершить в августе. На улице Советской, 121а – 123 в рамках благоустройства будут сделаны освещение, дорожное покрытие, тротуар, газон, обустроена детская площадка.

Всего в 2019 году планируется благоустроить 18 общественных пространств, 15 из них в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Также по федеральной программе будет обустроено порядка 230 дворов.
Иркутск улицы благоустройство уличное освещение пешеходная улица тротуары ремонтные работы ливневая канализация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Каратисты Бурятии завоевали 5 медалей в Китае
Каратисты Бурятии завоевали 5 медалей в Китае
Общество, 20.06.2019
Трудности в дороге не помешали им стать призёрами турнира
В Приангарье отпразднуют Сабантуй
В Приангарье отпразднуют Сабантуй
Общество, 20.06.2019
Татаро-башкирский праздник отметят в посёлке Залари
В Забайкалье стартует фотоконкурс «Я выбираю спорт»
В Забайкалье стартует фотоконкурс «Я выбираю спорт»
Общество, 20.06.2019
Приём работ по 2 августа этого года
В Иркутске пройдёт губернаторский бал выпускников
В Иркутске пройдёт губернаторский бал выпускников
Общество, 20.06.2019
В актовом зале ИрНИТУ соберутся золотые медалисты
В Чите возьмут «Горсть памяти» для Главного храма ВС РФ
В Чите возьмут «Горсть памяти» для Главного храма ВС РФ
Общество, 20.06.2019
В Забайкалье пройдут мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби
В Бурятии наградили победителей студенческой спартакиады
В Бурятии наградили победителей студенческой спартакиады
Общество, 20.06.2019
В соревнованиях участвовали учащиеся 26 учебных заведений
В центре Иркутска будет дан старт международному ралли «Шёлковый путь»
В центре Иркутска будет дан старт международному ралли «Шёлковый путь»
Общество, 20.06.2019
Участниками зарегистрированы свыше 250 автомобилей и около 40 мотоциклов и квадрациклов
Улан-удэнская колония провела День открытых дверей
Улан-удэнская колония провела День открытых дверей
Общество, 20.06.2019
Мероприятие завершилось чаепитием
В Бурятии лесники научили детей окапывать костры
В Бурятии лесники научили детей окапывать костры
Общество, 20.06.2019
Борцы с лесными пожарами провели для школьников увлекательную экскурсию
На Бурводе в Улан-Удэ отказались от точечной застройки
На Бурводе в Улан-Удэ отказались от точечной застройки
Общество, 20.06.2019
Возле новостройки появится территория общего пользования
Форум «Байкал» соберёт около 40 экспертов
Форум «Байкал» соберёт около 40 экспертов
Общество, 20.06.2019
Форум «Байкал» в 2019 году станет одной из крупнейших летних экспертных площадок для молодёжи в Сибирском федеральном округе
«Деньги в никуда»: Новой школе в Бурятии уже нужен капремонт
«Деньги в никуда»: Новой школе в Бурятии уже нужен капремонт
Общество, 20.06.2019
Депутат Народного Хурала пожаловалась открывшуюся в сентябре школу
Улан-удэнцев приглашают на велопробег против наркотиков
Улан-удэнцев приглашают на велопробег против наркотиков
Общество, 20.06.2019
Велосипедисты проедут по центральным улицам города
17 выпускников в Бурятии стали стобалльниками по русскому языку
17 выпускников в Бурятии стали стобалльниками по русскому языку
Общество, 20.06.2019
Выпускница из Бичуры, набравшая 100 баллов на ЕГЭ, поделилась своим секретом

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^