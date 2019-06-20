На иркутском «Арбате» внедрят современные технологии

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

На улице Урицкого поставят «умное освещение» и автоматизированные болларды



В Иркутске при благоустройстве улицы Урицкого – одного из самых масштабных городских проектов с общей площадью реконструкции порядка 10 тыс. кв. метров – будут внедрены современные технологии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на мэра столицы Приангарья Дмитрия Бердникова.



– Улица Урицкого – одна из старейших в городе, это своеобразный иркутский Арбат. И, несомненно, одно из «якорных» городских пространств. На протяжении всей улицы будут обустроены места для отдыха с зелёными зонами, высадим деревья и кустарники. Также планируем сделать событийные площадки, на которых круглогодично будут проводиться городские мероприятия, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – На этой территории внедрим и современные технологии – систему «умного освещения», которая позволит экономить электроэнергию до 30% в ночное время. Впервые в Иркутске установим автоматизированные болларды, которые будут ограничивать въезд автотранспорта. Ими можно будет управлять с помощью телефона и специализированного пульта.



По словам начальника департамента городской среды Марины Шевелы, на объекте уже произведён демонтаж старого асфальта. Сегодня идут подготовительные работы для нового железобетонного покрытия под последующее мощение пешеходной зоны гранитом. Работы ведутся комплексно и синхронизированы с ресурсоснабжающими организациями. В настоящее время производится замена тепловой сети на протяжении всей улицы. На участке от улицы Дзержинского до здания «Дома Быта» работы были выполнены. Теперь до конца июня будет закончен участок до улицы Карла Маркса. Также ведётся устройство ливневой канализации с учётом отвода воды от зданий. Работы по благоустройству Урицкого планируется завершить в сентябре. На улице будут установлены 37 скамеек, 15 урн, 50 опор освещения.



Кроме того, в Иркутске ведётся ремонт дворовых территорий. Глава областного центра на выездном совещании оценил ход работ на улицах Петрова, 56а – 60 и Советской, 121а – 123. Во дворе по улице Петрова уже проведено устройство дорожного покрытия проезжей части с установкой бортового камня, идут работы по подготовке основания спортивной площадки. Благоустройство территории планируется завершить в августе. На улице Советской, 121а – 123 в рамках благоустройства будут сделаны освещение, дорожное покрытие, тротуар, газон, обустроена детская площадка.



Всего в 2019 году планируется благоустроить 18 общественных пространств, 15 из них в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Также по федеральной программе будет обустроено порядка 230 дворов.

