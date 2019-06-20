В Улан-Удэ начали строительство пристроя к школе №25

В новом здании будет обучаться 500 учеников
Начато строительство трёхэтажного пристроя к школе № 25 на улице Цыбикова в Улан-Удэ. Учебные классы смогут принять школьников уже в следующем учебном году. Таким образом удастся не допустить третьей смены в переполненной школе.
- По проекту здание рассчитано на 250 мест, в две смены обучаться смогут 500 учеников. Это значительно разгрузит нашу школу, более того, мы сможем дополнительно принимать новых учащихся. В здании разместим 4 класса начальной школы, и профильные классы по физике, химии, биологии. При оснащении кабинетов современным учебным оборудованием учебный процесс станет интереснее, - пояснила директор школы Елена Ларченко.
Кроме кабинетов в здании предусмотрены спортивный зал и «раздевалка», библиотека и читальный зал, столовая и зрительный зал на 90 мест.
Строители залили фундамент и стены подвала. Сейчас ведутся работы по выносу существующих кабелей электроснабжения, канализационных сетей, армированию и бетонированию колонн, сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик». Общая площадь здания более 5 тысяч квадратных метров.
Родители переживали, что из-за стройки может не хватить места для спортивной площадки. Однако территорию школы увеличат на 10 метров в сторону бульвара Карла Маркса. Спортивная площадка будет перенесена.
Также появится комбинированная футбольно-волейбольная площадка с прорезиненным покрытием. Кроме того, предусмотрена зона активного отдыха для учеников начальных классов, сообщает управление по информационной политике.
Как сообщал «Байкал-Daily», всего для ликвидации третьей смены в школа города в течение 2019-2021 годов будут построены школы № 25, 33, 40, 49 и новое здание по улице Автотранспортной общей вместимостью 2541 учебное место.
На строительство и капремонт объектов сферы образования предусматривается 2 млрд 694 млн рублей. Гимназию № 33 расширят на 216 мест, здесь на улице Партизанской возведут пристрой с тёплым переходом. На месте аварийной школы № 40 строят новое здание. Ещё одна новая школа будет расположена по улице Автотранспортной. Она рассчитана 1275 мест.
В Улан-Удэ начали строительство пристроя к школе №25
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В новом здании будет обучаться 500 учеников
Выступили участники в трёх возрастных категориях
Владельца груза оштрафовали
С завтрашнего дня ожидается непогода
Мария Шантанова была «ангелом» в клипе «Танцы на работе»
Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов
В Улан-Удэ временно изменится схема движения 12-ти маршрутов
Аяс Допай станцевал под песню «Ангелы в танце». ВИДЕО
Нарушения выявила специализированная прокуратура
Также в Бурятию на соревнование приедут другие звёзды ралли
На монументе написали «Цой жив»
Мужчина ехал по лесу на мотоцикле и кинул не затушенный окурок
Мужчина сделал видимость погашения задолженность, оплатив незначительную сумму
Мужчина пронёс на территорию колонии телефоны для осуждённых
Многие из этой сферы ушли в «Бухгалтерию»