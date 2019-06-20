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В Улан-Удэ начали строительство пристроя к школе №25

В Улан-Удэ начали строительство пристроя к школе №25
Общество,  Фото:Управление по информационной политике
В новом здании будет обучаться 500 учеников

Начато строительство трёхэтажного пристроя к школе № 25 на улице Цыбикова в Улан-Удэ. Учебные классы смогут принять школьников уже в следующем учебном году. Таким образом удастся не допустить третьей смены в переполненной школе.

- По проекту здание рассчитано на 250 мест, в две смены обучаться смогут 500 учеников. Это значительно разгрузит нашу школу, более того, мы сможем дополнительно принимать новых учащихся. В здании разместим 4 класса начальной школы, и профильные классы по физике, химии, биологии. При оснащении кабинетов современным учебным оборудованием учебный процесс станет интереснее, - пояснила директор школы Елена Ларченко.

Кроме кабинетов в здании предусмотрены спортивный зал и «раздевалка», библиотека и читальный зал, столовая и зрительный зал на 90 мест.

Строители залили фундамент и стены подвала. Сейчас ведутся работы по выносу существующих кабелей электроснабжения, канализационных сетей, армированию и бетонированию колонн, сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик». Общая площадь здания более 5 тысяч квадратных метров.

Родители переживали, что из-за стройки может не хватить места для спортивной площадки. Однако территорию школы увеличат на 10 метров в сторону бульвара Карла Маркса. Спортивная площадка будет перенесена.

Также появится комбинированная футбольно-волейбольная площадка с прорезиненным покрытием. Кроме того, предусмотрена зона активного отдыха для учеников начальных классов, сообщает управление по информационной политике.

Как сообщал «Байкал-Daily», всего для ликвидации третьей смены в школа города в течение 2019-2021 годов будут построены школы № 25, 33, 40, 49 и новое здание по улице Автотранспортной общей вместимостью 2541 учебное место.

На строительство и капремонт объектов сферы образования предусматривается 2 млрд 694 млн рублей. Гимназию № 33 расширят на 216 мест, здесь на улице Партизанской возведут пристрой с тёплым переходом. На месте аварийной школы № 40 строят новое здание. Ещё одна новая школа будет расположена по улице Автотранспортной. Она рассчитана 1275 мест.
школы
 
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