Выступили участники в трёх возрастных категориях
В посёлке Новоселенгинск Селенгинского района Бурятии прошёл праздник поэзии. На центральной площади у Дома-музея декабристов собрались поклонники творчества Александра Сергеевича Пушкина, литераторы, читатели, библиотекари, студенты и многие другие.
Поэтический праздник начался с мини-сценки «От Ганнибала до Пушкина», подготовленной членами историко-краеведческого клуба «За птицей Феникс».
Конкурс проводился по трём возрастным категориям: от 10 до 14 лет; от 15 до 30 лет; взрослые от 31 года и старше.
Самой многочисленной по количеству участников были дети, более тридцати участников-финалистов школьного этапа.
- Каждый из них демонстрировал мастерство понимания того, что читает, всем сердцем сопереживая лирическому герою. Наверное, поэтому членам жюри, непросто было выбрать победителей в каждой возрастной группе, - сообщает пресс-служба Национальной библиотеки.
На мероприятии прозвучали отрывки из сказок «О мёртвой царевне и семи богатырях», «О царе Салтане», «О попе и работнике его Балде»; стихотворение «Я помню чудное мгновение» и другие.
- Произвели впечатление своей артистичностью, оригинальной подачей произведения участники старшей группы. Школьники Ева Букус, Егор Лубсанов не первый год участвуют в подобном мероприятии, ещё раз убедились уровень их мастерства растёт, отлично выступили они и на этом поэтическом конкурсе, -уточняют в библиотеке.
Поэтическую эстафету подхватили студенты Гусиноозерского энергетического техникума. По словам организаторов, они особым чувством, драматизмом участники доносили суть своих произведений до зрителя.
В завершении выступили взрослые. 13 лучших участников наградили денежными призами и дипломами.
В Новоселенгинске прошёл праздник поэзии
Общество, Фото:
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