В Новоселенгинске прошёл праздник поэзии

Общество, Фото: Пресс-служба Национальной библиотеки

Выступили участники в трёх возрастных категориях



В посёлке Новоселенгинск Селенгинского района Бурятии прошёл праздник поэзии. На центральной площади у Дома-музея декабристов собрались поклонники творчества Александра Сергеевича Пушкина, литераторы, читатели, библиотекари, студенты и многие другие.



Поэтический праздник начался с мини-сценки «От Ганнибала до Пушкина», подготовленной членами историко-краеведческого клуба «За птицей Феникс».



Конкурс проводился по трём возрастным категориям: от 10 до 14 лет; от 15 до 30 лет; взрослые от 31 года и старше.



Самой многочисленной по количеству участников были дети, более тридцати участников-финалистов школьного этапа.



- Каждый из них демонстрировал мастерство понимания того, что читает, всем сердцем сопереживая лирическому герою. Наверное, поэтому членам жюри, непросто было выбрать победителей в каждой возрастной группе, - сообщает пресс-служба Национальной библиотеки.



На мероприятии прозвучали отрывки из сказок «О мёртвой царевне и семи богатырях», «О царе Салтане», «О попе и работнике его Балде»; стихотворение «Я помню чудное мгновение» и другие.



- Произвели впечатление своей артистичностью, оригинальной подачей произведения участники старшей группы. Школьники Ева Букус, Егор Лубсанов не первый год участвуют в подобном мероприятии, ещё раз убедились уровень их мастерства растёт, отлично выступили они и на этом поэтическом конкурсе, -уточняют в библиотеке.



Поэтическую эстафету подхватили студенты Гусиноозерского энергетического техникума. По словам организаторов, они особым чувством, драматизмом участники доносили суть своих произведений до зрителя.



В завершении выступили взрослые. 13 лучших участников наградили денежными призами и дипломами.