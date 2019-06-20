Спортсменку подвёл её возраст
Иркутская самбистка Александра Кан не попадёт в сборную России, хотя она завоевала золотую медаль на первенстве России среди девушек, завершившемся в конце мая в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.
Это была единственная золотая медаль представителей Сибирского федерального округа. Примечательно, что первенство проводилось среди юношей и девушек в возрасте до 14 лет, а Александре всего 12.
- Я очень хотела занять первое место в Новороссийске, прилежно старалась, хотя и понимала, что многие девочки старше меня по возрасту, – рассказала Александра Кан. – В моей весовой категории (37 кг) у меня было 22 соперницы, я провела семь схваток. Одну (за первое место в группе) – проиграла, но затем выиграла у победительницы другой подгруппы и вышла в финал. А там – мои мечты сбылись!
К сожалению, став сильнейшей в России, Александра в сборную России так и не отобралась. В её возрастной категории команду страны ещё не формируют. Международные соревнования для самбистов начинаются с 15-16 лет, поэтому у 12-летней Александры есть четыре года на подготовку.
Тренер спортсменки Никита Пенькович считает, что этот успех его воспитанницы даст мощный толчок к совершенствованию её спортивного мастерства.
Сильнейшую самбистку из Иркутска не взяли в сборную
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