Из Иркутска в Байкальск везли полуфабрикаты без документов









19 июня на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке Иркутской области во время досмотра машины выявлено нарушение правил перевозки ветеринарного груза.Из Иркутска в Байкальск перевозили 368 кг мясных полуфабрикатов без ветеринарных сопроводительных документов.- В данном случае допущено нарушение требований пункта 3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Владельца груза привлекли к административной ответственности и оштрафовали.