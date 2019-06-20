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Из Иркутска в Байкальск везли полуфабрикаты без документов

Из Иркутска в Байкальск везли полуфабрикаты без документов
Общество,  Фото:Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Владельца груза оштрафовали

19 июня на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке Иркутской области во время досмотра машины выявлено нарушение правил перевозки ветеринарного груза.

Из Иркутска в Байкальск перевозили 368 кг мясных полуфабрикатов без ветеринарных сопроводительных документов.

- В данном случае допущено нарушение требований пункта 3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Владельца груза привлекли к административной ответственности и оштрафовали. 


Россельхознадзор
 
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