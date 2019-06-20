Из Иркутска в Байкальск везли полуфабрикаты без документов

Владельца груза оштрафовали
19 июня на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке Иркутской области во время досмотра машины выявлено нарушение правил перевозки ветеринарного груза.
Из Иркутска в Байкальск перевозили 368 кг мясных полуфабрикатов без ветеринарных сопроводительных документов.
- В данном случае допущено нарушение требований пункта 3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Владельца груза привлекли к административной ответственности и оштрафовали.
В новом здании будет обучаться 500 учеников
Выступили участники в трёх возрастных категориях
Владельца груза оштрафовали
С завтрашнего дня ожидается непогода
Мария Шантанова была «ангелом» в клипе «Танцы на работе»
Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов
В Улан-Удэ временно изменится схема движения 12-ти маршрутов
Аяс Допай станцевал под песню «Ангелы в танце». ВИДЕО
Нарушения выявила специализированная прокуратура
Также в Бурятию на соревнование приедут другие звёзды ралли
На монументе написали «Цой жив»
Мужчина ехал по лесу на мотоцикле и кинул не затушенный окурок
Мужчина сделал видимость погашения задолженность, оплатив незначительную сумму
Мужчина пронёс на территорию колонии телефоны для осуждённых
Многие из этой сферы ушли в «Бухгалтерию»