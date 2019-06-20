С завтрашнего дня ожидается погода
По данным Бурятского гидрометцентра, с 21 по 23 июня в городе Улан-Удэ ожидается чрезвычайно пожарная опасность 5 класса.
Также 21 июня по республике ожидается усиление ветра до 14-19 м/с., грозы, по юго-западу местами ливни. 22-23 июня по юго-западу ожидаются ливни.
- В связи с этим всем предприятиям и учреждениям независимо от форм собственности необходимо провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения, - сообщает управление по информационной политике.
На Бурятию обрушатся грозы и ливни
Общество, Фото:
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