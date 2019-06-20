В центре Иркутска будет дан старт международному ралли «Шёлковый путь»

Участниками зарегистрированы свыше 250 автомобилей и около 40 мотоциклов и квадрациклов



6 июля в Иркутске, на площади графа Сперанского, будет дан старт российскому этапу международного ралли «Шёлковый путь – 2019» Россия – Монголия – Китай. Приангарье впервые принимает соревнования, которые имеют статус международного внедорожного ралли и статус этапа чемпионата России по ралли-рейдам.



Накануне в Правительстве Иркутской области состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению этого мероприятия под председательством Губернатора региона Сергея Левченко.



Министр спорта Приангарья Илья Резник доложил присутствующим о подготовке к предстартовым мероприятиям, торжественному старту ралли на территории Иркутской области. Заместитель министра культуры и архивов региона Руслан Дячук рассказал о том, какая культурная программа предусмотрена для участников и зрителей гонки. Члены оргкомитета обсудили также вопросы безопасности, медицинского сопровождения, размещения и питания гостей. Представители муниципалитетов, по территории которых пройдёт ралли, сообщили о проделанной и предстоящей работе при подготовке к международной гонке.



В связи с размещением и проверкой автомобилей, участвующих в ралли «Шёлковый путь – 2019», его стартом и предстартовыми мероприятиями в Иркутске, Ангарском городском округе, Шелеховском и Слюдянском районах с 4 по 7 июля планируются значительные ограничения или изменения схемы дорожного движения. О них организаторы будут информировать население через средства массовой информации и социальные сети.



Как рассказал директор по безопасности маршрута международного ралли «Шёлковый путь» Виктор Соколов, для участия в гонке уже зарегистрированы представители 36 стран. Это более 1300 человек и свыше 250 автомобилей различного типа, около 40 мотоциклов и квадрациклов, а также машины организаторов. Приём заявок продолжается. Об сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

