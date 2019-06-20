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Каратисты Бурятии завоевали 5 медалей в Китае

Каратисты Бурятии завоевали 5 медалей в Китае
Общество,  Фото:пресс-служба Министерства спорта и молодёжной политики Республики Бурятия
Трудности в дороге не помешали им стать призёрами турнира

17 июня в китайском городе Фуюань закончился международный турнир по киокусинкай «Звезда Востока». На нём успешно выступила детская команда Бурятии под руководством тренера Илкина Руфиева.

Из-за штормовой погоды ребята двое суток не могли добраться до места проведения соревнований. На третий день нашим спортсменам всё-таки удалось принять участие в соревнованиях, они выходили на бой сразу же после раннего подъёма и тяжёлой дороги.

На татами встретились лучшие каратисты киокусинкай со всего Дальнего Востока и Китая. Однако, несмотря на то что у юных спортсменов Бурятии это первые серьёзные соревнования, они показали настоящую выдержку и боевой дух и смогли подняться на пьедестал турнира.

По итогам поединков Эрика Малащенко в возрастной категории 12-13 лет, весовая категория до 50 кг взяла второе место. У остальных ребят: Юры Зайцева в возрастной категории 6-7 лет, весовая категория до 30 кг; Ильи Власова в возрастной категории 8-9 лет, весовая категория свыше 35 кг; Ратмира Батранина, возрастная категория 8-9 лет, вес до 35 кг; Алёши Мальканова, возрастная категория 8 лет, вес до 20 кг – бронзовые медали. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.
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