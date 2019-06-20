В Улан-Удэ уберут остановки на площади Революции и «Еврозоне»

В Улан-Удэ изменится схема движения 12-ти маршрутов



В связи с реконструкцией тепловых сетей на улицах Ленина – Кирова в Улан-Удэ с 22 июня по 6 июля будет изменена схема движения автобусов по маршрутам под номерами 2, 15, 28, 29, 33, 37, 77, 80, 82, 92, 95, 97 в сторону Октябрьского района.



Объезд будет по улицам Свободы – Банзарова – Балтахинова – далее по утверждённой схеме. В обратном направлении без изменений.



Временно исчезнут остановки «площадь Революции», «ТРЦ «Еврозона» и «Центральный рынок». Временные места остановки автобусов будут организованы в районе площади Банзарова и на пересечении улиц Банзарова – Калинина.







По информации комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Улан-Удэ

