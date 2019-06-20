В Улан-Удэ изменится схема движения 12-ти маршрутов
В связи с реконструкцией тепловых сетей на улицах Ленина – Кирова в Улан-Удэ с 22 июня по 6 июля будет изменена схема движения автобусов по маршрутам под номерами 2, 15, 28, 29, 33, 37, 77, 80, 82, 92, 95, 97 в сторону Октябрьского района.
Объезд будет по улицам Свободы – Банзарова – Балтахинова – далее по утверждённой схеме. В обратном направлении без изменений.
Временно исчезнут остановки «площадь Революции», «ТРЦ «Еврозона» и «Центральный рынок». Временные места остановки автобусов будут организованы в районе площади Банзарова и на пересечении улиц Банзарова – Калинина.
По информации комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Улан-Удэ
В Улан-Удэ уберут остановки на площади Революции и «Еврозоне»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Улан-Удэ временно изменится схема движения 12-ти маршрутов
Аяс Допай станцевал под песню «Ангелы в танце». ВИДЕО
Нарушения выявила специализированная прокуратура
Также в Бурятию на соревнование приедут другие звёзды ралли
На монументе написали «Цой жив»
Мужчина ехал по лесу на мотоцикле и кинул не затушенный окурок
Мужчина сделал видимость погашения задолженность, оплатив незначительную сумму
Мужчина пронёс на территорию колонии телефоны для осуждённых
Многие из этой сферы ушли в «Бухгалтерию»
Осуждённые соревнуются в разных видах спорта
Соревнования продолжатся сегодня
Жильё она приобрела на средства материнского капитала
Они вместе распивали спиртное
Они не получили разрешения на пользование воздушного пространства
Мужчина переходил дорогу не по «зебре»