20 Июня

19 Июня

Популярное

Популярный в Бурятии танцор выиграл приз Полины Гагариной

Популярный в Бурятии танцор выиграл приз Полины Гагариной
Общество, 
Аяс Допай станцевал под песню «Ангелы в танце». ВИДЕО

Популярный в Бурятии танцор Аяс Допай стал победителем конкурса от певицы Полины Гагариной. Артистка объявила конкурс на лучший танец под её песню «Ангелы в танце». В Instagram под хэштегом #ангелывтанцеchallenge было выложено множество роликов.

Затем певица объявила четвёрку лидеров и попросила проголосовать подписчиков её страницы за понравившийся танец. Более 18 тысяч комментаторов выбрали танец Аяса.

- По моим впечатлениям, а также по учтённым результатам 18,3 тысяч комментариев, с отрывом всего в 546 голосов, побеждают участники под номером 3. Ребята, поздравляю вас с победой! Спасибо за ваш зажигательный танец, - написала Полина Гагарина.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Настало время подвести итоги #ангелывтанцеchallenge и узнать кто же отправится в Турцию✈️! ⠀ И так, барабанная дробь🥁 ⠀ По моим впечатлениям, а также по учтённым результатам 18,3К комментариев, с отрывом всего в 546 голосов, побеждают участники под номером 3🎉🎉🎉 Ребята, @dopayayas & @maskyr_ds900, поздравляю вас с победой! Спасибо за ваш зажигательный танец❤ Туристическая компания @kapris_tk 🚀поможет вам с выбором тура, а я буду ждать отчёт в виде этого номера, но уже из жаркой Турции🕺🏻💃🏼🏝 ⠀ Всех остальных «ангелов в танце» прошу не расстраиваться❤Вы потрясающие! Спасибо за участие и старание💋для вас мы с @gagarashop приготовили сюрпризы🎁 ⠀ #полинагагарина #гагаринапоехали #ангелывтанце #latina

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)



В качестве приза танцоры получили поездку в Турцию.

Сам Аяс признался, что рад победе и не мог уснуть до утра. Откровенный пост он написал на своей странице в соцсети.




- Вчера такой насыщенный, яркий во всех смыслах этого слова день был. Ночью уже собирался спать, и тут как Полина Гагарина отмечает меня в публикации, что мы выиграли конкурс!!! Я еле как себя сдержал от радости. Дома все спали и пришлось в одного на кровати дрыгаться всяко-разно, вы бы только видели меня со стороны. Таким образом я потерял весь свой сон, до 5:00 утра не спал, потом 3 часа поспал, в 8:00 проснулся и до сих пор весь день так хожу: со вкусом счастья на душе, - признался танцор.



Победный танец 

Как сообщал «Байкал-Daily», Аяс Допай уроженец Тувы. В Улан-Удэ он окончил ВСГИК, участвовал в шоу «Танцуй!» Первого канала. Кроме того, он частый гость городских мероприятий в Улан-Удэ. В прошлом году он стал участником Дня молодёжи на площади Советов
танцевальное искусство конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«КАМАЗ-мастер» выступит в Бурятии на ралли «Шелковый путь»
«КАМАЗ-мастер» выступит в Бурятии на ралли «Шелковый путь»
Общество, 20.06.2019
Также в Бурятию на соревнование приедут другие звёзды ралли
В Бурятии из-за окурка случился лесной пожар
В Бурятии из-за окурка случился лесной пожар
Общество, 20.06.2019
Мужчина ехал по лесу на мотоцикле и кинул не затушенный окурок 
В Улан-Удэ алиментщика приговорили к исправительным работам
В Улан-Удэ алиментщика приговорили к исправительным работам
Общество, 20.06.2019
Мужчина сделал видимость погашения задолженность, оплатив незначительную сумму 
В Забайкалье экс-сотрудника исправительной колонии взяли под стражу
В Забайкалье экс-сотрудника исправительной колонии взяли под стражу
Общество, 20.06.2019
Мужчина пронёс на территорию колонии телефоны для осуждённых
В колонии Иркутска проходит «Летниада-2019»
В колонии Иркутска проходит «Летниада-2019»
Общество, 20.06.2019
Осуждённые соревнуются в разных видах спорта 
Жительница Бурятии не оформила детям право собственности на жильё
Жительница Бурятии не оформила детям право собственности на жильё
Общество, 20.06.2019
Жильё она приобрела на средства материнского капитала
Улан-удэнец обворовал спящих знакомых
Улан-удэнец обворовал спящих знакомых
Общество, 20.06.2019
Они вместе распивали спиртное 
В Иркутской области оштрафовали владельцев квадрокоптеров
В Иркутской области оштрафовали владельцев квадрокоптеров
Общество, 20.06.2019
Они не получили разрешения на пользование воздушного пространства
В Бурятии пешеход не смог обжаловать штраф за нарушение
В Бурятии пешеход не смог обжаловать штраф за нарушение
Общество, 20.06.2019
Мужчина переходил дорогу не по «зебре»
В Бурятии снова жара
В Бурятии снова жара
Общество, 20.06.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 июня по республике местами кратковременные дожди, грозы, утром местами туман
Иркутский стрелок выиграл 4 медали на всероссийских соревнованиях
Иркутский стрелок выиграл 4 медали на всероссийских соревнованиях
Общество, 19.06.2019
Последнее «золото» он завоевал в заключительный день состязаний
Молодые поэты устроят в Иркутске концерт
Молодые поэты устроят в Иркутске концерт
Общество, 19.06.2019
Они презентуют свой сборник стихов «Иркутск. Хроника Молодости»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^