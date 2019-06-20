Популярный в Бурятии танцор выиграл приз Полины Гагариной

Популярный в Бурятии танцор Аяс Допай стал победителем конкурса от певицы Полины Гагариной. Артистка объявила конкурс на лучший танец под её песню «Ангелы в танце». В Instagram под хэштегом #ангелывтанцеchallenge было выложено множество роликов.
Затем певица объявила четвёрку лидеров и попросила проголосовать подписчиков её страницы за понравившийся танец. Более 18 тысяч комментаторов выбрали танец Аяса.
- По моим впечатлениям, а также по учтённым результатам 18,3 тысяч комментариев, с отрывом всего в 546 голосов, побеждают участники под номером 3. Ребята, поздравляю вас с победой! Спасибо за ваш зажигательный танец, - написала Полина Гагарина.
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Настало время подвести итоги #ангелывтанцеchallenge и узнать кто же отправится в Турцию✈️! ⠀ И так, барабанная дробь🥁 ⠀ По моим впечатлениям, а также по учтённым результатам 18,3К комментариев, с отрывом всего в 546 голосов, побеждают участники под номером 3🎉🎉🎉 Ребята, @dopayayas & @maskyr_ds900, поздравляю вас с победой! Спасибо за ваш зажигательный танец❤ Туристическая компания @kapris_tk 🚀поможет вам с выбором тура, а я буду ждать отчёт в виде этого номера, но уже из жаркой Турции🕺🏻💃🏼🏝 ⠀ Всех остальных «ангелов в танце» прошу не расстраиваться❤Вы потрясающие! Спасибо за участие и старание💋для вас мы с @gagarashop приготовили сюрпризы🎁 ⠀ #полинагагарина #гагаринапоехали #ангелывтанце #latina
В качестве приза танцоры получили поездку в Турцию.
Сам Аяс признался, что рад победе и не мог уснуть до утра. Откровенный пост он написал на своей странице в соцсети.
- Вчера такой насыщенный, яркий во всех смыслах этого слова день был. Ночью уже собирался спать, и тут как Полина Гагарина отмечает меня в публикации, что мы выиграли конкурс!!! Я еле как себя сдержал от радости. Дома все спали и пришлось в одного на кровати дрыгаться всяко-разно, вы бы только видели меня со стороны. Таким образом я потерял весь свой сон, до 5:00 утра не спал, потом 3 часа поспал, в 8:00 проснулся и до сих пор весь день так хожу: со вкусом счастья на душе, - признался танцор.
Как сообщал «Байкал-Daily», Аяс Допай уроженец Тувы. В Улан-Удэ он окончил ВСГИК, участвовал в шоу «Танцуй!» Первого канала. Кроме того, он частый гость городских мероприятий в Улан-Удэ. В прошлом году он стал участником Дня молодёжи на площади Советов.