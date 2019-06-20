В Бурятии наградили победителей студенческой спартакиады

Общество, Фото: пресс-служба Министерства спорта республики Бурятии.

В соревнованиях участвовали учащиеся 26 учебных заведений

Торжественное награждение победителей и призёров Спартакиады среди студентов профессиональных образовательных организаций (ПОО) Бурятии 2018-2019 учебного года провёл Совет директоров ПОО РБ. В студенческой Спартакиаде приняли участие 26 учебных заведений, распределённые на группу «А» и «Б».



В группе «А» участвовали команды 10 учебных заведений. В этой группе команда Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта под руководством заслуженного тренера РФ Александра Трескина завоевала первое общекомандное место в комплексном зачёте. Юноши Железнодорожного колледжа заняли первые места по армрестлингу, волейболу, призовые места по баскетболу, футболу, лёгкой атлетике. Девушки колледжа завоевали золотые медали в соревнованиях по настольному теннису, призовые места по армрестлингу, волейболу, баскетболу.



Команда Бурятского республиканского педагогического колледжа заняла второе место в командном зачёте. Воспитанницы мастера спорта РФ Леонида Сиратова отличились в соревнованиях по волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике. У них также призовые места по многоборью ГТО и по шахматам. А у юношей колледжа золото в соревнованиях по многоборью ГТО и призовые места по волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике, настольному теннису.



Команда Технологического колледжа ВСГУТУ под руководством заслуженного работника физической культуры РБ Ольги Дашибальжировой завоевала почётное третье общекомандное место. Юноши заняли первые места по настольному теннису, баскетболу, лёгкой атлетике, призовые места по армрестлингу, многоборью ГТО. У девушек призовые места по многоборью ГТО, лёгкой атлетике и шахматам.



Также в группе «А» команда юношей РМК заняла первые места по футболу, национальной борьбе. Девушки колледжа заняли первое место по многоборью ГТО. У СибГУТИ отличились девушки по армрестлингу, а юноши по шахматам. Девушки БАКа завоевали золотые медали по шахматам.



В группе «Б» традиционно участвуют 16 сборных команд ПОО городов Улан-Удэ, Кяхты, Гусиноозерска, Закаменска, Северобайкальска, Кабанского, Джидинского, Заиграевского, Баргузинского, Иволгинского и других районов республики. Команда Бурятского республиканского индустриального техникума, заняв первые командные места и юношами, и девушками, четвёртый год подряд завоевала титул чемпиона в комплексном зачёте. Спортсмены БРИТа преподнесли отличный подарок своему учителю Эрдэни Доржиеву, отметившему недавно тридцать лет работы в родном Индустриальном техникуме.



Спортсмены Байкальского колледжа туризма и сервиса в упорных боях завоевали второе общекомандное место. Воспитанники мастера спорта России по вольной борьбе Марка Дарижапова выиграли лыжную гонку, волейбол, национальную борьбу. Девушки отличились в соревнованиях по армрестлингу и по лыжной гонке, у команды колледжа есть призовые места по настольному теннису, футболу.



В этом году почётное третье место в комплексном зачёте завоевала команда Политехнического техникума Кабанского района. Спортсмены Политеха под руководством Екатерины Крушинской заняли призовые места по настольному теннису, баскетболу, гиревому спорту, многоборью ГТО, футболу, лыжному спорту.



В группе «Б» также отличились команда юношей БРТСПиПТ Кяхты, занявшую первое место по баскетболу, и команда девушек БРИЭТ в соревнованиях по настольному теннису. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.

