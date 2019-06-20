20 Июня

19 Июня

Популярное

В Бурятии наградили победителей студенческой спартакиады

В Бурятии наградили победителей студенческой спартакиады
Общество,  Фото:пресс-служба Министерства спорта республики Бурятии.
В соревнованиях участвовали учащиеся 26 учебных заведений
Торжественное награждение победителей и призёров Спартакиады среди студентов профессиональных образовательных организаций (ПОО) Бурятии 2018-2019 учебного года провёл Совет директоров ПОО РБ. В студенческой Спартакиаде приняли участие 26 учебных заведений, распределённые на группу «А» и «Б».

В группе «А» участвовали команды 10 учебных заведений. В этой группе команда Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта под руководством заслуженного тренера РФ Александра Трескина завоевала первое общекомандное место в комплексном зачёте. Юноши Железнодорожного колледжа заняли первые места по армрестлингу, волейболу, призовые места по баскетболу, футболу, лёгкой атлетике. Девушки колледжа завоевали золотые медали в соревнованиях по настольному теннису, призовые места по армрестлингу, волейболу, баскетболу.

Команда Бурятского республиканского педагогического колледжа заняла второе место в командном зачёте. Воспитанницы мастера спорта РФ Леонида Сиратова отличились в соревнованиях по волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике. У них также призовые места по многоборью ГТО и по шахматам. А у юношей колледжа золото в соревнованиях по многоборью ГТО и призовые места по волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике, настольному теннису.

Команда Технологического колледжа ВСГУТУ под руководством заслуженного работника физической культуры РБ Ольги Дашибальжировой завоевала почётное третье общекомандное место. Юноши заняли первые места по настольному теннису, баскетболу, лёгкой атлетике, призовые места по армрестлингу, многоборью ГТО. У девушек призовые места по многоборью ГТО, лёгкой атлетике и шахматам.

Также в группе «А» команда юношей РМК заняла первые места по футболу, национальной борьбе. Девушки колледжа заняли первое место по многоборью ГТО. У СибГУТИ отличились девушки по армрестлингу, а юноши по шахматам. Девушки БАКа завоевали золотые медали по шахматам.

В группе «Б» традиционно участвуют 16 сборных команд ПОО городов Улан-Удэ, Кяхты, Гусиноозерска, Закаменска, Северобайкальска, Кабанского, Джидинского, Заиграевского, Баргузинского, Иволгинского и других районов республики. Команда Бурятского республиканского индустриального техникума, заняв первые командные места и юношами, и девушками, четвёртый год подряд завоевала титул чемпиона в комплексном зачёте. Спортсмены БРИТа преподнесли отличный подарок своему учителю Эрдэни Доржиеву, отметившему недавно тридцать лет работы в родном Индустриальном техникуме.

Спортсмены Байкальского колледжа туризма и сервиса в упорных боях завоевали второе общекомандное место. Воспитанники мастера спорта России по вольной борьбе Марка Дарижапова выиграли лыжную гонку, волейбол, национальную борьбу. Девушки отличились в соревнованиях по армрестлингу и по лыжной гонке, у команды колледжа есть призовые места по настольному теннису, футболу.

В этом году почётное третье место в комплексном зачёте завоевала команда Политехнического техникума Кабанского района. Спортсмены Политеха под руководством Екатерины Крушинской заняли призовые места по настольному теннису, баскетболу, гиревому спорту, многоборью ГТО, футболу, лыжному спорту.

В группе «Б» также отличились команда юношей БРТСПиПТ Кяхты, занявшую первое место по баскетболу, и команда девушек БРИЭТ в соревнованиях по настольному теннису. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.
спорт студенты спартакиада Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии наградили победителей студенческой спартакиады
В Бурятии наградили победителей студенческой спартакиады
Общество, 20.06.2019
В соревнованиях участвовали учащиеся 26 учебных заведений
В центре Иркутска будет дан старт международному ралли «Шёлковый путь»
В центре Иркутска будет дан старт международному ралли «Шёлковый путь»
Общество, 20.06.2019
Участниками зарегистрированы свыше 250 автомобилей и около 40 мотоциклов и квадрациклов
Улан-удэнская колония провела День открытых дверей
Улан-удэнская колония провела День открытых дверей
Общество, 20.06.2019
Мероприятие завершилось чаепитием
В Бурятии лесники научили детей окапывать костры
В Бурятии лесники научили детей окапывать костры
Общество, 20.06.2019
Борцы с лесными пожарами провели для школьников увлекательную экскурсию
На Бурводе в Улан-Удэ отказались от точечной застройки
На Бурводе в Улан-Удэ отказались от точечной застройки
Общество, 20.06.2019
Возле новостройки появится территория общего пользования
«Деньги в никуда»: Новой школе в Бурятии уже нужен капремонт
«Деньги в никуда»: Новой школе в Бурятии уже нужен капремонт
Общество, 20.06.2019
Депутат Народного Хурала пожаловалась открывшуюся в сентябре школу
Улан-удэнцев приглашают на велопробег против наркотиков
Улан-удэнцев приглашают на велопробег против наркотиков
Общество, 20.06.2019
Велосипедисты проедут по центральным улицам города
17 выпускников в Бурятии стали стобалльниками по русскому языку
17 выпускников в Бурятии стали стобалльниками по русскому языку
Общество, 20.06.2019
Выпускница из Бичуры, набравшая 100 баллов на ЕГЭ, поделилась своим секретом
В Улан-Удэ начали строительство пристроя к школе №25
В Улан-Удэ начали строительство пристроя к школе №25
Общество, 20.06.2019
В новом здании будет обучаться 500 учеников 
В Новоселенгинске прошёл праздник поэзии
В Новоселенгинске прошёл праздник поэзии
Общество, 20.06.2019
Выступили участники в трёх возрастных категориях 
На Бурятию обрушатся грозы и ливни
На Бурятию обрушатся грозы и ливни
Общество, 20.06.2019
 С завтрашнего дня ожидается непогода 
Модель из Бурятии снялась в клипе Мити Фомина
Модель из Бурятии снялась в клипе Мити Фомина
Общество, 20.06.2019
Мария Шантанова была «ангелом» в клипе «Танцы на работе»
Учителям в Бурятии начнут платить миллион со следующего года
Учителям в Бурятии начнут платить миллион со следующего года
Общество, 20.06.2019
Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов
В Улан-Удэ уберут остановки на площади Революции и «Еврозоне»
В Улан-Удэ уберут остановки на площади Революции и «Еврозоне»
Общество, 20.06.2019
В Улан-Удэ временно изменится схема движения 12-ти маршрутов

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^