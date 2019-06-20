«КАМАЗ-мастер» выступит в Бурятии на ралли «Шелковый путь»

Также в Бурятию на соревнование приедут другие звёзды ралли



8 июля в городе Бабушкин в Бурятии стартует скоростной участок второго этапа международного ралли «Шелковый путь-2019». Об этом сообщили в правительстве Бурятии.



В 9:00 начнётся концертная программа. Первый старт (класс - «мото») состоится в 09:55. Данную категорию ралли «Шёлковый путь» открывает впервые. На соревнования приедет Адриен ван Беверен из команды Yamaha Rally, а Husqvarna будет представлена американцем Эндрю Шортом, занявшим недавно на Дакаре шестое место. Россию в зачёте мотоциклов будет защищать Анастасия Нифонтова, которая в январе стала первой женщиной, преодолевшей Дакар в классе Original, то есть без помощи механиков и техников.



После мотоциклистов до 14:00 пройдут старты в категориях «авто» и «грузовики». В категории внедорожников фаворитом гонки является Toyota Overdrive и лидер команды Нассер Аль-Аттия. Команда «КАМАЗ-мастер» на ралли «Шёлковый путь-2019» выставит сразу четыре экипажа.



Технику участников ралли можно будет увидеть перед стартом - с 10:00 до 13:00 в Бабушкине и после финиша - с 12:00 до 18:00 в районе поселка Харгана.



Российский этап международного ралли «Шелковый путь-2019» Россия-Монголия-Китай начнётся в Иркутске 6 июля. Путь ралли лежит вдоль озера Байкал в Монголию, через оазисы пустыни Гоби. Через 5 000 километров он завершится в Дуньхуане (Китай) 16 июля.



В Бурятии маршрут ралли будет проходить по территории трёх районов: Кабанского, Селенгинского и Кяхтинского.



В соревновании ожидается участие спортивных экипажей из 40 стран мира. Это более 300 спортсменов и транспортных средств, свыше 100 из которых – спортивные.



Российский этап ежегодного международного ралли «Шёлковый путь» проводится на основании распоряжения правительства России. Данные соревнования имеют статус международного внедорожного ралли и этапа чемпионата России по ралли-рейдам. Соревнование включено в международный и всероссийский календарь соревнований по автомобильному спорту 2019 года.







