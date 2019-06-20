В Бурятии создали памятник Виктору Цою в виде солнца

- Арт-объект вобрал в себя, пожалуй, всё, что символизирует кумира поколения. Портрет музыканта обрамлён лучами «звезды по имени Солнце», а у подножия выведена знаковая для его фанатов фраза: «Цой жив». Алексей Цыбульский, который также является поклонником Цоя, долго выбирал подходящий эскиз. Предприниматель стремился придать арт-объекту одновременно брутальность и эффектность, - отмечает «Мой Северобайкальск».















В планах – установка подсветки памятника и монтаж звукового оборудования, которое негромко и ненавязчиво, но круглые сутки будет воспроизводить песни Цоя.

В Северобайкальске предприниматель и депутат Алексей Цыбульский увековечил память Виктора Цоя в монументе. Об этом сообщает портал «Мой Северобайкальск».Работы планируется завершить ко дню памяти музыканта – 15 августа.