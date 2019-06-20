В Бурятии из-за окурка случился лесной пожар

Мужчина ехал по лесу на мотоцикле и кинул не затушенный окурок
Утром 19 июня в дежурную часть полиции по Селенгинскому району Бурятии поступило сообщение от сотрудника лесхоза о том, что в Чикойском участковом лесничестве, в 7 километрах от села Поворот, горит лес.
Полицейские задержали предполагаемого виновника пожара. Установлено, что около 7 утра 48-летний житель улуса Зурган-Дэбэ ехал на мотоцикле на животноводческую отару. По дороге он бросил не затушенный окурок в траву. В результате чего начался лесной пожар.
В 10 часов возгорание ликвидировано на площади 0,13 гектаров. Ущерб лесному фонду не причинён.
В отношении нарушителя сотрудниками полиции составлен административный протокол за нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Мужчина ехал по лесу на мотоцикле и кинул не затушенный окурок
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