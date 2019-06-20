В Бурятии из-за окурка случился лесной пожар

















Утром 19 июня в дежурную часть полиции по Селенгинскому району Бурятии поступило сообщение от сотрудника лесхоза о том, что в Чикойском участковом лесничестве, в 7 километрах от села Поворот, горит лес.Полицейские задержали предполагаемого виновника пожара. Установлено, что около 7 утра 48-летний житель улуса Зурган-Дэбэ ехал на мотоцикле на животноводческую отару. По дороге он бросил не затушенный окурок в траву. В результате чего начался лесной пожар.В 10 часов возгорание ликвидировано на площади 0,13 гектаров. Ущерб лесному фонду не причинён.В отношении нарушителя сотрудниками полиции составлен административный протокол за нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.