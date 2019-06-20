Мужчина сделал видимость погашения задолженность, оплатив незначительную сумму
В Бурятии 39-летний улан-удэнец осуждён за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Ранее мужчину приговорили к исправительным работам на 100 часов. Однако назначенное наказание он не отбыл.
- С учётом нарушения порядка отбывания наказания, а также уплаты задолженности по алиментам в размере 10 тысячи рублей при наличии долга в 300 тысяч рублей, органами дознания службы судебных приставов было принято решение о привлечении должника к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба управления ФССП России по Бурятии.
Уплаченные мужчиной 10 тысяч рублей расценили как создание видимости исполнения судебного решения. В рамках уголовного дела дознавателям службы удалось доказать, что в течение трёх месяцев должник без составления трудового договора работал в ООО «ГазАртСтрой» в Санкт-Петербурге.
Но при наличии реальной возможности полученные доходы в размере 250 тысяч рублей на уплату алиментов сыну не направил.
- Приговором Железнодорожного суда родитель признан виновным. В качестве наказания суд назначил 2 месяца исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства. До постановления приговора суда мужчина содержался под стражей. В связи с чем, срок содержания в следственном изоляторе зачтён в срок отбывания наказания, - отметил Алексей Бардонов, начальник отдела дознания управления ФССП России по республике.
В Улан-Удэ алиментщика приговорили к исправительным работам
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