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В Забайкалье экс-сотрудника исправительной колонии взяли под стражу

Общество, 
Мужчина пронёс на территорию колонии телефоны для осуждённых

В Забайкальском крае бывшему инспектору отдела безопасности исправительной колонии №10 предъявлено обвинение за получении взятки в значительном размере за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ), а также в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

По данным следствия, в 2019 году 22-летний обвиняемый, являясь сотрудником колонии, пронёс на территорию и передал осуждённому два мобильных телефона за взятку в 45 тысяч рублей.

Экс-сотрудник колонии нарушил ведомственные инструкции о запрете общения с осуждёнными и согласился за взятку пронести телефоны. Обвиняемый использовал своё должностное положение, в соответствии с которым он имел возможность прохода на охраняемую территорию колонии, и пронёс телефоны в обуви.

Обвиняемого заключили под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Следователи не исключают, что обвиняемый может иметь причастность к другим подобным преступлениям. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Забайкальский край
 
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