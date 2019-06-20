В Забайкалье экс-сотрудника исправительной колонии взяли под стражу



Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

В Забайкальском крае бывшему инспектору отдела безопасности исправительной колонии №10 предъявлено обвинение за получении взятки в значительном размере за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ), а также в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).По данным следствия, в 2019 году 22-летний обвиняемый, являясь сотрудником колонии, пронёс на территорию и передал осуждённому два мобильных телефона за взятку в 45 тысяч рублей.Экс-сотрудник колонии нарушил ведомственные инструкции о запрете общения с осуждёнными и согласился за взятку пронести телефоны. Обвиняемый использовал своё должностное положение, в соответствии с которым он имел возможность прохода на охраняемую территорию колонии, и пронёс телефоны в обуви.Обвиняемого заключили под стражу.Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Следователи не исключают, что обвиняемый может иметь причастность к другим подобным преступлениям. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.