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Вакансии в банковской сфере в Бурятии стали менее востребованными

Вакансии в банковской сфере в Бурятии стали менее востребованными
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Многие из этой сферы ушли в «Бухгалтерию»

В Бурятии вакансии в банковской сфере стали менее востребованы. Таковы результаты исследований аналитиков сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Сегодня в республике самое большое количество вакансий относится к следующим сферам: «Продажи» (34%), «Производство» (12%) и «Транспорт, логистика» (9%). Ещё пять лет назад в тройку лидеров входила банковская сфера, кроме этого, сфера была одной из самых привлекательных для соискателей.

На данный момент, «Банки, инвестиции, лизинг» занимают девятую строчку по количеству предложений с долей в 7%, а динамика вакансий с начала года в Бурятии составила - 10%. А самые востребованные специалисты в сфере – менеджеры по продаже финансовых продуктов и привлечению клиентов.

Снижение активности работодателей, не могло не отразиться на интересе соискателей: рост резюме составил -4%, то есть, динамика в этом году отрицательная. А на одно предложение претендуют примерно три соискателя (всего по Бурятии 5 соискателей на место).

Средняя зарплата, которую предлагают компании соискателям, желающим работать в банках, составляет 30 700 рублей, 31 900 – сегодня среднее вознаграждение по Бурятии на весну.

- Банковская сфера во многом стала первооткрывателем по автоматизации процессов. С одной стороны, отделения банков продолжают открываться, пусть и не в таком количестве, как несколько лет назад, - прокомментировала Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири. – А с другой – сотрудников для обслуживания банковских операций уже столько не нужно. Тут мы наглядно можем увидеть ответ на вопрос, заменят ли нас роботы? Да, во многих процессах, которые можно автоматизировать, заменят.
Сейчас это поняли многие соискатели: если ещё несколько лет назад в банковской сфере была высокая конкуренция за место, то сейчас на место претендуют всего три кандидата. То есть, ситуация уже не в пользу работодателя.

25% тех, кто когда-то трудился в банке, но сменил работу, работают в сфере бухгалтерии, 15% в продажах.

- Часть соискателей с опытом работы в банках, кардинально сменили сферу: например, 1% кандидатов сегодня ищут работу в сфере «Транспорт, логистика, - добавила Елана Таращук.

Исследование проводилось с 11 по 18 июня 2019 года.
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