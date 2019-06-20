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В колонии Иркутска проходит «Летниада-2019»

В колонии Иркутска проходит «Летниада-2019»
Общество,  Фото:Пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области
Осуждённые соревнуются в разных видах спорта

В первый день традиционных спортивных соревнований на флагштоке колонии был поднят флаг спортивного общества «Динамо». Сразу после церемонии открытия начались игры по стритболу, волейболу, настольному теннису, шахматам, футболу и гиревому двоеборью, которые продолжатся в течение летних месяцев.

На время «Летниады» между отрядами начинается гонка за лидерство. Все результаты матчей и показатели индивидуальных первенств отражаются на экране соревнований, и осуждённые с интересом следят за развитием событий.

Турниры проходят по круговой системе, и все команды смогут встретиться друг с другом на спортивных площадках, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области. 


Иркутск
 
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