Спасатели Бурятии борются в функциональном многоборье в Хабаровске









В Хабаровске завершился первый день соревнований по функциональному многоборью пожарных и спасателей Дальнего Востока. Команда из Бурятии заняла третье место по итогам первого дня соревнований. На первом - представители Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России. Вторыми стали специалисты Камчатского спасательного центра.На каждом этапе участник команды должен был выполнить комплекс упражнений – различные виды жима штанги, гирь, отжимание, перенос и кантование покрышек, извлечение пострадавшего из-под условного завала, буксировка легкового автомобиля.Задания чередовались один за другим в режиме нон-стоп, не давая ни секунды на отдых. Все упражнения выполнялись в полной экипировке – «боевой» одежде пожарного, сапогах, ремне с топориком и другим снаряжением, дыхательным аппаратом и баллоном со сжатым воздухом за спиной. Общий вес обмундирования составляет порядка 20 килограмм.Судейская бригада в ходе соревнований следила не только за количеством выполненных подходов к «снарядам» и качеством выполнения заданий, но и за временем прохождения эстафеты.Сегодня, 20 июня, на парковке Арены Ерофей представители команд будут состязаться в личном первенстве, а также пройдёт торжественная церемония закрытия соревнований, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.