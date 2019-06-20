Жильё она приобрела на средства материнского капитала
В 2015 году мать двоих несовершеннолетних детей обратилась в подразделение Пенсионного фонда России в Баргузинском районе Бурятии с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала для оплаты основного долга и процентов по кредиту на приобретение жилья.
Женщина письменно дала обязательство об оформлении покупаемого жилья в общую собственность всех членов семьи с определением долей в течение 6 месяцев после снятия обременения.
Однако она этого не сделала, чем нарушила жилищные права несовершеннолетних детей.
В суд был направлен иск об обязании женщины оформить в собственность несовершеннолетних детей доли приобретённого на средства материнского капитала жилого помещения.
Иск удовлетворён. Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Жительница Бурятии не оформила детям право собственности на жильё
Общество, Фото:
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