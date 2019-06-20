Улан-удэнец обворовал спящих знакомых

Они вместе распивали спиртное



В Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже.



21-летний молодой человек украл два телефона и кошелёк с деньгами у своего знакомого, к которому приехал ночью для распития спиртного.



Через открытую дверь он прошёл в квартиру и, обнаружив, что нетрезвые приятель и его сожительница спят, со стола в кухне забрал вещи. Зная пин-код, с банковской карты снял сбережения хозяина жилища – 98,5 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.



Злоумышленник неоднократно судим за имущественные преступления, состоит под административным надзором. Ранее он отбывал наказание в местах лишения свободы.



Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.