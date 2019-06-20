Мужчина переходил дорогу не по «зебре»
Кабанский районный суд Бурятии оставил без изменения постановление инспектора ДПС о назначении административного наказания пешеходу.
Пешеход нарушил правило дорожного движения, перейдя проезжую часть вне пешеходного перехода, находящегося в зоне видимости. За нарушение его оштрафовали на 500 рублей.
Мужчина, не согласившись с постановлением инспектора, подал жалобу в суд. Пешеход посчитал постановление необоснованным, поскольку он переходил дорогу в зоне равнозначного перекрёстка, где есть «лежачий полицейский» и знак «Дети».
- Факт совершения и виновность пешехода в правонарушении нашли подтверждение в ходе судебного заседания. Он сам, утверждая в жалобе, что переходил дорогу по перекрёстку, где есть искусственная неровность и дорожный знак «Дети», тем самым подтвердил, что переходил дорогу вне пешеходного перехода. Увидев знак «Дети», не мог не видеть пешеходный переход, - сообщает пресс-служба Кабанского районного суда.
Суд оставил жалобу без удовлетворения, постановление инспектора без изменения.
В Бурятии пешеход не смог обжаловать штраф за нарушение
Общество, Фото:
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