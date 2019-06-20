В Бурятии снова жара

По данным Бурятского гидрометцентра, 20июня по республике местами кратковременные дожди, грозы, утром местами туман



Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 14 м/с. Температура днём по южным и центральным районам 30-35, по остальной территории 24-28, местами 18-23 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём 32-34 тепла.



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