По данным Бурятского гидрометцентра, 20июня по республике местами кратковременные дожди, грозы, утром местами туман
Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 14 м/с. Температура днём по южным и центральным районам 30-35, по остальной территории 24-28, местами 18-23 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём 32-34 тепла.
В Бурятии снова жара
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жильё она приобрела на средства материнского капитала
Они вместе распивали спиртное
Они не получили разрешения на пользование воздушного пространства
Мужчина переходил дорогу не по «зебре»
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 июня по республике местами кратковременные дожди, грозы, утром местами туман
Последнее «золото» он завоевал в заключительный день состязаний
Они презентуют свой сборник стихов «Иркутск. Хроника Молодости»
Он стал вторым в турнире по быстрой игре
На него приедет чемпион международных соревнований по MTB фристайлу
Лауреатов выбирали среди 15 тысяч руководителей из всех регионов РФ
В Финляндии он одержал победу с результатом в сумме двоеборья 256 кг
Также пройдут традиционные спортивные состязания и фестиваль диаспор
Спортсмены стали призёрами в прыжках с шестом, беге на 800 метров и эстафете 4х400
Они успешно выступили в Новосибирске на фестивале «Сердце Сибири»
Минстрой Забайкалья запустил опрос среди жителей Читы по выбору улиц для ремонта