Желающих приглашают принять участие в обсуждении
20 июня в 14:00 в зале заседаний администрации Советского района Улан-Удэ на 3 этаже презентуют проект военно-патриотического парка «Патриот».
- Приглашаем к обсуждению неравнодушных жителей столицы, представителей общественных и молодёжных организаций, руководителей патриотических клубов, родителей и учителей, - сообщает управление по информационной политике.
Как сообщал «Байкал-Daily», изначально парк собирались обустроить в парке «Юбилейный». Местные жители взбунтовались и строительные работы были прекращены. Обсуждалось, что возможно, новой площадкой станет территория возле рынка «Фортуна» на проспекте Автомобилистов.
В Улан-Удэ презентуют проект партизанской деревни
Общество, Фото:
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