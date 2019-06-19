Награды вручил родительский комитет
Итоги работы санитарно-бытовой комиссии подвели в исправительной колонии № 19 в посёлке Маркова в Иркутской области. По результатам обходов выявлены самые опрятные и чистые общежития. Следящих за порядком старших дневальных наградили благодарностями и сладкими подарками.
Награды осуждённым вручали члены родительского комитета колонии – родственницы осуждённых, отбывающих наказание в учреждении. Женщины поблагодарили каждого дневального за ответственное отношение к работе и пожелали скорейшего освобождения, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.
В ведомстве отмечают, что посещения родительского комитета оказывают благотворное влияние на осуждённых. Родственники активно сотрудничают с отделом по воспитательной работе, помогают в подготовке и проведении праздничных мероприятий и дней открытых дверей.
В иркутской колонии выбрали самые чистые общежития
Общество, Фото:
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