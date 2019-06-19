В дело вмешалась природоохранная прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, администрация МО «Северо-Байкальский район» под рекреационную деятельность предоставила земельные участки, расположенные в местности озера Большое Слюдянское Северобайкальского района Бурятии. Это самый крупный и глубокий водоём северо-западного берега озера Байкал.
- Арендованные участки являются лесными, ранее находились во владении колхоза «Победа» Северобайкальского района. Имеется таксационное описание, и по целевому назначению они относятся к защитным лесам с категорией – леса, расположенные в водоохранных зонах. Более того, их границы располагаются на особо охраняемой природной территории местного значения «Северо-Байкальская» в рекреационной местности, - сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Однако арендаторами участков освоение лесов осуществлялось без проекта освоения. В этой связи муниципалитет не дал оценку деятельности, не проверил её соответствие нормам закона, целям и видам освоения лесов, договорам аренды лесных участков, лесохозяйственному регламенту.
В суд направлено 3 исковых заявления к арендаторам с требованиями о запрете деятельности по строительству и размещению объектов рекреационного назначения на лесных участках, обязании разработать проекты освоения лесов и представить их для проведения муниципальной экспертизы в МО «Северо-Байкальский район».
Суд удовлетворил иски. Судебные акты не вступили в законную силу.
Лес возле Байкала в Бурятии осваивали без проекта
Общество, Фото:
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