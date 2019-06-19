В Бурятии на слёте народных дружин показали работы осуждённых



- Перед участниками слёта выступили творческие коллективы регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов УИС по Бурятии - хор ветеранов «Отрада» и вокально-инструментальный ансамбль «Мы вместе», - сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.



Добровольные народные дружины принимают активное участие в охране общественного порядка, профилактике правонарушений, оказывают помощь в обеспечении общественной безопасности республики.



В Улан-Удэ состоялся IV Республиканский слёт народных дружин. В нём принимал участие УФСИН России по Бурятии.Сотрудники ведомства организовали ярмарку продукции, выпускаемой в учреждениях, горячее питание, а также провели соревнования по стрельбе из страйкбольного оружия.