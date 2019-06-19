Они презентуют свой сборник стихов «Иркутск. Хроника Молодости»
Вечером 21 июня в столице Приангарья на площади Конституции состоится концерт-презентация сборника молодых поэтов «Иркутск. Хроника Молодости». В программе – выступления авторов, чьи произведения вошли в сборник, музыкантов, а также конкурсы для гостей. Вход на мероприятие свободный.
«Иркутск. Хроника Молодости» – проект, призванный объединить вокруг себя авторов и ценителей поэзии. Грант на издание сборника стихов молодых поэтов был выигран на втором Иркутском форуме молодёжи. Сборник выпущен при поддержке администрации города Иркутска и является первым подобным проектом для молодых иркутских поэтов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Молодые поэты устроят в Иркутске концерт
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