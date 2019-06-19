Капитальный ремонт моста завершится в 2021 году
Строители приступили к подготовительным работам по капремонту моста через реку Зун-Мурэн на 65 км А-333 в Тункинском районе Бурятии. На объект доставлена строительная техника, предусмотрены вынос и защита сетей и коммуникаций.
Сооружение приведут в нормативное состояние в три этапа. На первом их них специалисты устроят площадки для устойчивой работы спецтехники и временный объезд. В ходе второго - демонтируют промежуточные и крайние опоры, забетонируют ригели. Третий этап предусматривает ремонт пролётного строения, опор, обработку металлоконструкций антикоррозийным покрытием, бетонирование переходных плит на сопряжениях, устройство асфальтобетонного покрытия, водоотводов, монтаж барьерного и перильного ограждений.
Мост длиной 227,3 метра планируют довести до нормативного габарита с 7 м до 10 м. Ремонтные работы завершатся в 2021 году.
Для обеспечения безопасности дорожного движения на мосту установят новые светоотражающие дорожные знаки, барьерное ограждение, нанесут горизонтальную разметку, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Мост через реку Зун-Мурэн в Бурятии расширят до 10 метров
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