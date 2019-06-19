Всероссийский олимпийский день отметили в Бурятии

Всероссийский олимпийский день проводится как акция с целью пропаганды олимпийского движения, его истории



16 июня Бурятия отметила ХХХ Всероссийский олимпийский день, посвящённый 125-летию создания Международного олимпийского комитета и II Европейским играм в Минске.



Всероссийский олимпийский день проводится как акция с целью пропаганды олимпийского движения, его истории. Мероприятие является массовым спортивным праздником, который проводится по всей России и отражает национальные спортивные традиции регионов.



С 15 по 16 июня спортивные мероприятия, которые проходили на территории республики, были приурочены к празднованию Олимпийского дня. В рамках праздника состоялись фестиваль ГТО, соревнования по спортивной борьбе, баскетболу, лёгкой атлетике, футболу, плаванию, скалолазанию, чемпионат Восточного военного округа по дзюдо и самбо. Также многие муниципальные образования и сельские поселения провели национальный спортивно-культурный праздник «Надаан-Сурхарбан».



Как обычно, мероприятия проходили под девизом «Главное- не победа, а участие!». Все участники получили дипломы, наградную атрибутику с символикой Олимпийского дня, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

