Он стал вторым в турнире по быстрой игре
Спортсмен из посёлка Усть-Ордынский Василий Номогоев занял второе место на всероссийских соревнованиях по русским шашкам среди юношей до 14 лет. Турнир проходил с 28 мая по 9 июня в посёлке Лоо Краснодарского края.
Василий Номогоев стал серебряным призёром в быстрой игре. Первое место в этой программе занял челябинский спортсмен Александр Ширяев. Бронзовая медаль – у представителя из Мурманской области Владимира Максимова.
Василий Номогоев является кандидатом в мастера спорта и тренируется у Геннадия Баядаева. Право участвовать в соревнованиях всероссийского уровня Василий получил после успешного выступления на первенстве Сибирского федерального округа по русским шашкам, которое в феврале этого года проходило в Ангарске. Тогда спортсмен завоевал две золотые и одну серебряную медаль. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.
Усть-ордынский шашист стал призёром всероссийских соревнованиях
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На него приедет чемпион международных соревнований по MTB фристайлу
Лауреатов выбирали среди 15 тысяч руководителей из всех регионов РФ
В Финляндии он одержал победу с результатом в сумме двоеборья 256 кг
Также пройдут традиционные спортивные состязания и фестиваль диаспор
Спортсмены стали призёрами в прыжках с шестом, беге на 800 метров и эстафете 4х400
Они успешно выступили в Новосибирске на фестивале «Сердце Сибири»
Минстрой Забайкалья запустил опрос среди жителей Читы по выбору улиц для ремонта
Он обошёл велогонщика из Свердловской области на 7 сотых секунды
Юбилярше вручили поздравления от Президента России и Главы Бурятии
Верстовой столб появился в исправительной колонии №8
Желающих приглашают принять участие в обсуждении
Награды вручил родительский комитет
Краевой творческий проект проводится уже в четвёртый раз
Соревнования состоялись в выходные
Владимир Ханеев представлял на конкурсе Больницу скорой медицинской помощи имени Ангапова