Усть-ордынский шашист стал призёром всероссийских соревнованиях

Общество, Фото: пресс-служба Министерства спорта Иркутской области

Он стал вторым в турнире по быстрой игре



Спортсмен из посёлка Усть-Ордынский Василий Номогоев занял второе место на всероссийских соревнованиях по русским шашкам среди юношей до 14 лет. Турнир проходил с 28 мая по 9 июня в посёлке Лоо Краснодарского края.



Василий Номогоев стал серебряным призёром в быстрой игре. Первое место в этой программе занял челябинский спортсмен Александр Ширяев. Бронзовая медаль – у представителя из Мурманской области Владимира Максимова.



Василий Номогоев является кандидатом в мастера спорта и тренируется у Геннадия Баядаева. Право участвовать в соревнованиях всероссийского уровня Василий получил после успешного выступления на первенстве Сибирского федерального округа по русским шашкам, которое в феврале этого года проходило в Ангарске. Тогда спортсмен завоевал две золотые и одну серебряную медаль. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

