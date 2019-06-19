Безработный житель Бурятии обманом получил кредит

После снятия денег с карты он не вернул их



В мае в полицию поступило сообщение от сотрудника службы безопасности одного из банков Улан-Удэ. Он заявил, что в начале февраля 30-летний клиент финансового учреждения, предоставив недостоверные сведения, оформил кредитную карту на 25 тысяч рублей. Однако, сняв со счёта деньги, так их и не вернул.



Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался житель Кабанского района Бурятии. Он рассказал, что ранее брал в банке кредит. Спустя время, по предложению сотрудников финансовой организации он оформил кредитную карту, утаив тот факт, что нигде сейчас не трудится.



Ранее он привлекался к уголовной ответственности.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

