После снятия денег с карты он не вернул их
В мае в полицию поступило сообщение от сотрудника службы безопасности одного из банков Улан-Удэ. Он заявил, что в начале февраля 30-летний клиент финансового учреждения, предоставив недостоверные сведения, оформил кредитную карту на 25 тысяч рублей. Однако, сняв со счёта деньги, так их и не вернул.
Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался житель Кабанского района Бурятии. Он рассказал, что ранее брал в банке кредит. Спустя время, по предложению сотрудников финансовой организации он оформил кредитную карту, утаив тот факт, что нигде сейчас не трудится.
Ранее он привлекался к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Безработный житель Бурятии обманом получил кредит
Общество, Фото:
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