Также пройдут традиционные спортивные состязания и фестиваль диаспор
29 и 30 июня в посёлке Агинское состоится культурно-спортивный праздник «Зунай наадан – 2019» Агинского Бурятского округа.
29 июня с утра на стадионе пройдут соревнования по лёгкой атлетике, волейболу, стрельбе из лука и городкам. Днём, там же, будут состязаться юноши в бурятской борьбе «Барилдаан», проведены различные мастер-классы, творческие площадки, выставки, организована ярмарка. Ближе к вечеру состоятся «Кубок чемпионов» по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалга», а также торжественное открытие праздника «Зунай наадан». В этот же день на ипподроме можно будет увидеть конные скачки и турнир по перетягиванию каната. В Центральном парке вечером для молодёжи будет проведёны фестиваль красок «Холи» и развлекательная программа.
30 июня в полдень во дворце культуры начнут выбирать лучший вокально-инструментальный ансамбль. На стадионе состоятся финальные выступления в спортивных дисциплинах, пройдут соревнования по борьбе среди мужчин и ветеранов. Здесь же национальные диаспоры представят фестиваль «Мы дружбой единой сильны». Торжественное закрытие культурно спортивного праздника закончится гала-концертом и праздничным салютом.
На агинском «Зунай наадане» выберут лучшие ВИА
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