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Иркутский театр находится с гастролями во Владивостоке

Иркутский театр находится с гастролями во Владивостоке
Общество,  Фото:pixabay.com
Гастроли продлятся до 28 июня

Во Владивостоке 14 июня на сцене Приморского академического краевого драматического театра имени Горького состоялось открытие гастролей Иркутского областного музыкального театра имени Загурского. В премьерный вечер иркутяне представили рок-мистерию «Юнона и Авось». Перед показом гостей встречал джазовый оркестр.

- Мы рады, что именно в этот год, Год театра в России, нам удалось приехать к вам. Своего музыкального театра во Владивостоке нет, но уверены, что любителей этого жанра в городе очень много. Мы привезли семь постановок. Это и спектакли, которые Владивосток знает и любит, и премьеры этого театрального сезона. Очень хотим, чтобы жители и гости Приморья дали свою оценку нашим новым работам – музыкальной комедии «Собака на сене» и музыкальной драме «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес». Мы приготовили книгу отзывов и будем рады, если зрители поделятся с нами своими впечатлениями, – рассказала директор Иркутского областного музыкального театра Татьяна Мезенцева.

Все постановки показывают в оригинальном варианте. Зрители видят не гастрольные, а стационарные версии спектаклей, какими их демонстрируют на родной сцене иркутского театра. Для этого в приморскую столицу прибыло шесть сорокафутовых контейнеров со всеми необходимыми декорациями и оборудованием, а технические цеха театра приехали в полном составе.

- Важно отметить, что все спектакли идут с живым звуком. Мы привезли весь симфонический оркестр театра, рок-группу «Extrovert». Очень хотим подарить Владивостоку настоящий музыкальный праздник, – поделился главный дирижёр Иркутского областного музыкального театра Виктор Олин.

Гастроли продлятся до 28 июня. За это время иркутские артисты представят семь постановок, каждую из которых покажут два раза, а закроется двухнедельное турне театра большим гала-концертом «До новых встреч, Владивосток!», сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области. 
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