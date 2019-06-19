Он будет проходить с 20 по 22 июня
Фестиваль корейской культуры пройдёт в Иркутске с 20 по 22 июня - в кинотеатре «Художественный» и во дворце спорта «Труд».
Планируется проведение показа корейских фильмов, а также дегустация корейских блюд.
22 июня вечером состоится концерт с участием исполнителей традиционных танцев, а также корейской поп-группы «Seven O'Clock». Вход свободный.
Фестиваль корейской культуры пройдёт в Иркутске
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