Фестиваль корейской культуры пройдёт в Иркутске

Он будет проходить с 20 по 22 июня



Фестиваль корейской культуры пройдёт в Иркутске с 20 по 22 июня - в кинотеатре «Художественный» и во дворце спорта «Труд».



Планируется проведение показа корейских фильмов, а также дегустация корейских блюд.



22 июня вечером состоится концерт с участием исполнителей традиционных танцев, а также корейской поп-группы «Seven O'Clock». Вход свободный.

