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Фестиваль корейской культуры пройдёт в Иркутске

Фестиваль корейской культуры пройдёт в Иркутске
Общество,  Фото:pixabay.com
Он будет проходить с 20 по 22 июня 

Фестиваль корейской культуры пройдёт в Иркутске с 20 по 22 июня - в кинотеатре «Художественный» и во дворце спорта «Труд».

Планируется проведение показа корейских фильмов, а также дегустация корейских блюд.

22 июня вечером состоится концерт с участием исполнителей традиционных танцев, а также корейской поп-группы «Seven O'Clock». Вход свободный.  
фестиваль Корея
 
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