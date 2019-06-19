Забайкальский директор признана «Лучшим руководителем РФ»

Лауреатов выбирали среди 15 тысяч руководителей из всех регионов РФ



Директор Петровск-Забайкальского комплексного центра социального обслуживания населения «Ветеран» Наталья Носырева стала одной из 248 лауреатов-победителей Всероссийского признания «Лучшие руководители Российской Федерации».



Мероприятие проводилось для руководителей, нацеленных на продвижение своих организаций в формате электронных визиток и публикаций в средствах массовой информации. В конкурсе приняли активное участие около 15 тысяч руководителей из всех регионов РФ.



Всех победителей ждут торжественные награждения, публикации в СМИ (более 140 публикаций на одного участника) и двухлетняя программа поддержки участников на Всероссийском уровне.



Согласно положению, наградные материалы будут изготовлены и высланы до 20 августа 2019 года тремя пакетами на организацию лауреата-победителя (медаль и удостоверение к ней), диплом на главу муниципального образования, грамота на губернатора региона для торжественного вручения в рамках отраслевых мероприятий развития. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Забайкалья.

